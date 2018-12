Black Friday, ecco i negozi che aderiscono all'iniziativa in Italia

Si avvicina il Black Friday 2018, la tradizionale giornata di sconti e offerte che da qualche anno si è diffusa anche in Italia. Il "venerdì nero" è nato negli Stati Uniti e annualmente si svolge nella settimana successiva al Giorno del Ringraziamento. Quest'anno si terrà il 23 novembre, giorno durante il quale si potrà cogliere l'occasione di acquistare a prezzo scontato articoli di ogni tipo: dai gadget tecnologici ai capi d'abbigliamento, fino ai generi alimentari. Di anno in anno, infatti, sono sempre di più le catene e i negozi che decidono di aderire all'iniziativa mettendo in campo per i propri clienti una vasta scelta di offerte tra cui scegliere. Scopriamo quindi quali sono i punti vendita nei quali approfittare del "venerdì nero".

Consigli

Organizzato ad un mese da Natale, il Black Friday è anche l'occasione per portarsi avanti con i regali da mettere sotto l'albero, riuscendo anche a risparmiare cifre considerevoli. Possibilità che è resa ancora più ghiotta dal Cyber Monday, che si tiene il lunedì successivo e che è dedicato all'elettronica di consumo e ai prodotti tecnologici. Per approfittare al meglio di questi due appuntamenti, però, è necessario tener conto di un paio di accorgimenti. Essendo gli sconti molto diffusi e allettanti bisogna far attenzione a non cadere nello shopping compulsivo. Per evitarlo è bene fare una lista in anticipo degli articoli di cui si ha bisogno, riservando solo una parte del budget che si intende spendere alle 'tentazioni' occasionali. In questo modo si può sfuggire al pericolo di comprare abiti o gadget solo perché fortemente scontati ma che poi risulteranno inutili. Inoltre è consigliato recarsi nel punto vendita prima del 23 novembre per farsi un'idea più dettagliata di cosa comprare, anche per poter poi constatare l'effettivo sconto praticato sull'articolo durante il Black Friday.

Abbigliamento

In Italia buona parte delle vendite del "venerdì nero" vengono effettuate online attraverso le piattaforme di ecommerce. Ciononostante si potrà approfittare di sconti e offerte anche all'interno di moltissimi store fisici. Tra questi non fanno eccezione i negozi di abbigliamento che per l'occasione metteranno a disposizione gran parte del loro campionario a prezzo scontato. Oltre alla maggior parte delle grandi firme, anche colossi come Zara (offerte dal 20% al 25% su oltre 2000 prodotti del catalogo donna e uomo) e H&M (50% su tutti i capi di abbigliamento disponibili) praticheranno politiche di sconto. Come per gli altri punti vendita, anche per quelli di abbigliamento, è consigliato andare a fare shopping nelle prime ore del mattino per avere maggiori possibilità di riuscire a trovare le giuste taglie dei capi desiderati.

Articoli tecnologici

Il Black Friday è tradizionalmente dedicato anche ai prodotti tecnologici che, in questa giornata, vengono messi in vendita a prezzi decisamente convenienti. Oltre al mercato online, anche le principali catene del tech proporranno, all'interno dei loro punti vendita, offerte e sconti che interesseranno smartphone, tablet, televisioni, elettrodomestici e molto altro. Tra le grandi catene aderiscono all'iniziativa Unieuro, MediaWorld e Euronics.

Supermercati

Da qualche anno approfittano del "venerdì nero" anche i supermercati, dove si potranno acquistare generi alimentari, ma anche detergenti, prodotti per la casa e articoli di profumeria a prezzi scontati. Tra le varie catene che aderiscono all’iniziativa ci sono Carrefour ed Auchan, in alcuni casi però per poter usufruire degli sconti sarà necessario essere in possesso della shopping card dei supermercati.

Lo store di Amazon a Milano

Tra i vari punti vendita che aderiranno al Black Friday c'è anche quello d’eccezione di Amazon. Il colosso dell'ecommerce, infatti, dal 19 al 24 novembre aprirà il primo pop-up store nel centro di Milano, in via Dante, per mostrare le sue novità e le offerte natalizie. Lo store sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 e oltre a proporre articoli scontati darà anche la possibilità ai visitatori di provare i dispositivi Amazon Echo integrati con l'assistente vocale Alexa.