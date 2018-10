Finalmente Alexa, l’assistente di Amazon, parla italiano.

Dal giorno 23 ottobre 2018 i clienti della penisola possono preordinare su www.amazon.it/echo/ quattro dispositivi nei quali è integrato l’assistente vocale: Amazon Echo, Echo Plus, Echo Dot ed Echo Spot.

Sono disponibili, inoltre, due device che si associano a Echo: Echo Sub e Smart Plug. I prodotti arriveranno nelle case degli utenti italiani a partire dal 30 ottobre.

L’azienda di e-commerce statunitense sta continuando a investire nel settore dei dispositivi smart. Il suo assistente intelligente, da quattro anni dal lancio sul mercato, si è evoluto ampiamente, raggiungendo livelli di tecnologia inaspettati.

Alexa in Italia

Alexa arriva in Italia completamente personalizzata e revisionata.

È dotata di una voce italiana, di un supporto in lingua e può informare gli utenti su notizie di carattere locale grazie a delle funzioni ad hoc sviluppate appositamente dagli esperti della penisola. Tramite la funzione sommario quotidiano è possibile, inoltre, consultare tutte le notizie di Sky TG24. "Decine di milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano già Alexa e oggi siamo entusiasti di presentarla ai nostri clienti italiani”, spiega Jorrit Van der Meulen, Vicepresidente Amazon Devices International. “Questa esperienza di Alexa è stata creata appositamente per l'Italia: è completamente nuova e l'abbiamo costruita partendo dalle fondamenta per rendere omaggio alla lingua e alla cultura italiana”.

Amazon e i dispositivi smart

Amazon nel mese di settembre ha realizzato un evento privato, a Seattle, nel quale ha presentato tutti i nuovi device integrati con l'assistente vocale, progettati per coadiuvare le persone in diversi ambiti della quotidianità. La vera rivoluzione è Alexa, la mente di tutti i dispositivi di Amazon, che grazie all’Intelligenza artificiale è in grado, al solo comando della voce umana, di svolgere una miriade di funzioni. Può, per esempio, riprodurre musica, leggere le notizie, tenere sotto controllo i dispositivi elettronici ‘smart’ e aggiornare gli utenti sui risultati sportivi e sulle previsioni del meteo. Stando alle indiscrezioni riportate sul sito della CNBC, la società statunitense avrebbe in programma entro la fine del 2018 il lancio di altri otto nuovi dispositivi che integrano Alexa.