Bending Spoons acquisisce Komoot, l'app tedesca per l'outdoor

Con 45 milioni di utenti e una forte presenza in Europa, komoot entra ufficialmente a far parte del portafoglio del gruppo italiano

Bending Spoons ha annunciato oggi di aver acquisito komoot, piattaforma tedesca leader nella pianificazione di percorsi per escursionismo, ciclismo e attività outdoor. Allo stesso tempo, un feed ricco di contenuti, con storie e avventure uniche, ispira la sua community di oltre 45 milioni di utenti a esplorare e condividere le proprie esperienze e raccomandazioni per attività outdoor.

Markus Hallermann, CEO: grande soddisfazione Markus Hallermann, CEO e co-fondatore di komoot, ha espresso la sua soddisfazione per il completamento dell'operazione, partendo dal ricordo delle proprie umili origini: "Da 17 anni lavoriamo per rendere le avventure outdoor accessibili a tutti. Partendo da umili inizi nelle nostre stanze da studenti, abbiamo costruito komoot da zero e l’abbiamo fatta crescere fino ad avere 45 milioni di utenti, diventando la principale piattaforma del suo genere in Europa” Approfondimento La società italiana Bending Spoons ha acquisito WeTransfer

L'acquisizione di komoot L'acquisizione di komoot si aggiunge a una serie di operazioni strategiche. Il 4 febbraio 2025, Bending Spoons ha completato l’acquisizione di Brightcove specializzata in tecnologie per lo streaming, per circa 233 milioni di dollari. Nel luglio 2024, il gruppo ha annunciato l’acquisto di WeTransfer , piattaforma olandese per il trasferimento di file e la collaborazione creativa. Sempre nel 2024, Evernote è stata oggetto di un progetto riorganizzativo con il trasferimento delle sedi operative dal Cile e dagli Stati Uniti in Europa. Approfondimento Bending Spoons, l'impresa italiana che ha ideato l'app Immuni