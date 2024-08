La società italiana Bending Spoons ha acquisito WeTransfer

Bending Spoons: "Sentiamo resposabilità nell'aiutare il brand a prosperare"

"Alcuni dei prodotti di maggior successo di Bending Spoons - ha aggiunto Vassilev - sono strumenti al servizio della creatività, pertanto siamo certi che questo traguardo sarà di complemento a entrambe le attività, rafforzerà la nostra crescita e ci aiuterà a creare ancora più valore per le industrie creative in generale" . Il co-fondatore e ceo di Bending Spoons, Luca Ferrari, ha osservato che "WeTransfer è un nome molto rispettato in ambito tecnologico e creativo. Siamo entusiasti di diventarne i nuovi proprietari e sentiamo un forte senso di responsabilità nell'aiutare il brand e l'azienda a prosperare per molti anni a venire".