Dazi, governo a caccia di nuovi lidi per il Made in Italy

E' il Piano d'Azione per l'export. L'idea: sostenere le imprese che vogliono espandere i commerci nei mercati emergenti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Non vuol dire che non si debba parlare con gli Usa, sarebbe un errore". Secondo l'Istat sono oltre 23mila le aziende italiane che andrebbero in difficoltà con nuove tasse Usa alla dogana

Con i dazi americani che incombono sull’Europa il governo punta a cercare di espandere le esportazioni italiane in lidi meno battuti. "Messico, Canada, Brasile, Arabia Saudita, India, Sudafrica", elenca il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che - nel presentare il Piano d’Azione della Farnesina a Roma - punta a sostenere le nostre imprese, confermando l’obiettivo di far crescere a 700 miliardi di euro (da 623,5) il valore di beni e servizi venduti oltre confine entro la fine della 2027.

La mano del governo a chi commercia con l'estero

Una scommessa ambiziosa per l’Italia, dove l’export vale il 40 per cento del Prodotto Interno Lordo, ma che l’anno scorso è rimasto al palo (per valore: -0,4%). Il piano prevede il supporto finanziario alle aziende interessate, con garanzie pubbliche per incentivare gli investimenti e allargare il perimetro ai mercati emergenti dove ci sarebbe spazio per piazzare il Made in Italy.