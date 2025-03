Tari 2025, esenzione tassa rifiuti: a chi spetta e come funziona

Il bonus rifiuti è un'agevolazione economica, introdotta nel 2019 con un decreto fiscale, che assicura una riduzione della spesa del 25% della Tari, o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, a tutti i nuclei familiari che vivono in condizione di disagio economico (come già previsto per i servizi elettrico, gas e acqua). Il bonus rifiuti può essere richiesto da tutti i nuclei familiari che possiedono un Isee fino a 9.530 euro, tetto elevato a 20mila euro se si hanno almeno quattro figli a carico