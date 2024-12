L'appello alla Commissione europea di Luca de Meo, presidente dell'associazione: "Multe Ue sottrarranno 16 miliardi di investimenti nel settore" ascolta articolo

Nell'imminenza dei conteggi 2024 che si tradurranno in enormi multe per i costruttori di auto che non hanno raggiunto i limiti sulla riduzione della CO2, si prospetta i rischio per l'industria automobilistica di perdere fino a 16 miliardi di euro di capacità di investimento. Lo segnala un rapporto dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) che rappresenta i 16 principali produttori del Continente. "Senza una chiara dichiarazione politica della Commissione europea entro la fine del 2024, come sollecitato anche dai Governo tedesco, da quello francese, da quello italiano e di altri Paesi europei - ha dichiarato Luca de Meo, presidente dell'Acea e ceo del Gruppo Renault - l'industria automobilistica rischia di perdere fino a 16 miliardi di euro di capacità di investimento pagando sanzioni, riducendo la produzione, unendosi a concorrenti stranieri o vendendo veicoli elettrici in perdita".

"Evitare danni inutili alla competitività dell'Europa" "I produttori di auto e furgoni europei - prosegue de Meo - chiedono ai decisori dell'Ue di fare chiarezza su posti di lavoro e investimenti prima della fine dell'anno per sostenere anziché ostacolare la transizione verde ed evitare danni inutili alla competitività dell'Europa. L'industria europea rimane impegnata nell'obiettivo di neutralità climatica dell'Ue per il 2050 e nel passaggio alla mobilità a zero emissioni". Tuttavia, spiega ancora, "poiché i nuovi limiti di CO2 per auto e furgoni entreranno in vigore nel 2025, solo i produttori di automobili ne subiranno le conseguenze dannose se gli obiettivi non verranno rispettati". Approfondimento Come la Cina è diventata il maggior esportatore di automobili al mondo

L'appello perché la transizione green sia giudata anche dal mercato "Aspettare l'inizio del dialogo strategico della Commissione sul futuro dell'industria automobilistica o la revisione della legislazione sulla CO2 nel 2026 non è un'opzione, benvenuta e necessaria come entrambe potrebbero essere", spiega nel suo appello il presidente dell'Acea. I produttori, prosegue ancora de Meo, "hanno bisogno di chiarezza ora per finalizzare le strategie di conformità, prendere accordi di pooling e altre disposizioni per il 2025". Contrariamente a quattro anni fa, raggiungere obiettivi di riduzione della CO2 più severi questa volta richiede l'interazione fluida di fattori all'interno e all'esterno del controllo diretto dei produttori. Gli obiettivi normativi e la fornitura di auto da soli non sono sufficienti; la transizione deve essere guidata anche dal mercato. Tuttavia, le vendite di veicoli elettrici sono attualmente stagnanti a circa il 13% di quota di mercato; o 10 punti percentuali al di sotto di dove dovrebbero essere, e questo divario è troppo ampio per essere colmato in tempo. Una dichiarazione di sostegno tempestiva e inequivocabile in questo momento cruciale della transizione, afferma l'Acea, è fondamentale per garantire competitività e posti di lavoro lungo la catena del valore. Leggi anche Crisi Stellantis, il gruppo perde il 10,8%. Mercato auto in calo