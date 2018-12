Il Black Friday su Amazon: smart speaker e giocattoli i più venduti

Dopo molta attesa, il Black Friday è finalmente arrivato. Se da una parte molti negozi hanno iniziato a scontare la merce da inizio settimana, altri hanno conservato le offerte più vantaggiose per la giornata di venerdì 23 novembre. Come ormai d’abitudine, quello online rappresenta per molte persone il canale preferenziale per fare shopping, e il Black Friday non fa eccezione. Fin dalle prime ore della giornata, infatti, gli italiani si sono scatenati prendendo d’assalto lo store virtuale di Amazon alla ricerca dell’offerta migliore privilegiando gli assistenti virtuali, ormai diffusi in sempre più abitazioni.

Black Friday, previsto oltre un miliardo di spesa

Il Politecnico di Milano, attraverso il proprio l'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm, aveva stimato nei giorni scorsi una spesa totale di circa un miliardo di euro per gli utenti italiani che approfittano degli sconti del Black Friday. Le previsioni sottolineavano inoltre come il 30% degli acquisti sarà effettuato con lo smartphone, un dato che ribadisce ancora una volta l’importanza dell’e-commerce. Sono bastate infatti appena sette ore, le prime di venerdì 23 novembre, perché gli italiani ordinassero oltre 100.000 prodotti sul sito del colosso dello shopping online, amazon.it. Secondo una nota dell’osservatorio, a farla da padrone sarebbero i prodotti per la casa e i giocattoli, categorie che hanno fatto registrare più di 50.000 unità vendute.

Gli italiani scelgono Amazon Echo Dot

In termini di popolarità, è lo smart speaker Amazon Echo Dot, da poco disponibile in Italia, a risultare tra i prodotti più venduti: un trend che non stupisce, visto che il mercato degli assistenti vocali nel terzo trimestre del 2018 è triplicato rispetto allo stesso periodo dall’anno scorso. Va forte anche la Porsche 911 GT3 di Lego Technic, mentre considerando l’intera settimana del Black Friday, iniziata il 19 novembre, risultano particolarmente quotati anche i giochi per PlayStation e le candele. Oltre che per i consumatori, dunque, l’iniziativa rappresenta un grande momento anche per i negozianti, che mediamente durante il Black Friday incassano in 24 ore il triplo di ciò che guadagnerebbero in un giorno normale, ulteriormente aiutati dai compratori, che stando all’osservatorio spenderanno circa il 35% in più rispetto al 2017.