Parte il Black Friday 2018: dieci siti dove comprare

Arriva il Black Friday 2018 e inizia la caccia agli sconti. Ormai chiunque, in proprio o tramite le grandi piattaforme, può offrire i propri prodotti online. Per scoprire le migliori occasioni è utile confrontare le diverse offerte: ecco dieci siti che sono un buon punto di partenza per cominciare la ricerca.

Amazon ed eBay

Chiunque abbia pensato di comprare qualcosa online, prima o poi è passato da Amazon. Il gruppo, forte della sua sede americana e della sua rete di distribuzione capillare, è stato tra i primi a sfruttare le opportunità del Black Friday e del Cyber Monday. Il servizio clienti rappresenta uno dei suoi punti di forza. Gli sconti sono visibili già dai giorni precedenti al "venerdì nero" e proseguiranno nel lunedì cibernetico. A volte le offerte possono durare anche solo poche ore. L'altro grande nome è eBay, che promette sconti fino al 60%. Il sito ha già fatto sapere che più di 8 venditori su 10 effettueranno promozioni il 23 novembre.

Gli specialisti dell'elettronica

Eprice è una piattaforma italiana dedicata all'elettronica: elettrodomestici, informatica, telefonia, videogiochi, audio e tv, fotografia. Ogni 24 ore propone una "follia del giorno", cioè un'offerta particolarmente vantaggiosa. Sono online diversi articoli scontati. Il venerdì nero è stato preceduto (dal 5 al 22 novembre) dalla "Black hour", un'ora al giorno in cui si estraggono 60 prodotti. Quindi un concorso a premi e non una giornata di sconti. Sempre specializzato in elettronica è Ollostore: il negozio online è attivo dal 2007, vende di tutto (dalla telefonia agli elettrodomestici) ma il suo settore d'elezione è la fotografia. I clienti più esigenti possono trovare macchine, obiettivi e accessori per gli appassionati e per i professionisti.

Moda: abiti e accessori

La piattaforma Yoox - Net-a-Porter offre abiti e accessori, puntando sui marchi d'alta moda e del lusso. Ma ci sono anche articoli a prezzi di fascia media. Visti i cartellini di partenza, spesso elevati, il Black Friday può portare risparmi notevoli anche su percentuali di sconto contenute. Su Zalando gli sconti arrivano al 70%. Visto che si parla di abbigliamento (quindi di articoli da indossare e dalla vestibilità soggettiva) è fondamentale un meccanismo efficace di spedizione e reso gratuito. La piattaforma tedesca, da questo punto di vista, è tra le migliori. Emp è un sito che si rivolge a un pubblico ben preciso: gli amanti di rock, punk e gotico. La piattaforma in lingua italiana è una filiale di un gruppo tedesco che opera in tutta europa spedendo il merchandising ufficiale delle band (dai Metallica agli AC/DC). Ma ci sono abiti e gadget ispirati a videogiochi e serie tv. E moda "rock" non per forza marchiata. Saldiprivati ha un funzionamento diverso rispetto ad altre piattaforme. È necessario essere iscritti. L'utente riceve una newsletter con le offerte del giorno e una lista di link che rimandano all'articolo. Sull'app o sul sito, può inoltre scorrere quelle future. Per il resto, il meccanismo di acquisto è identico a quello di qualsiasi altra piattaforma di e-commerce. Nonostante il sito (come dice il nome) punti costantemente su ribassi a tempo, per il Black Friday sta offrendo ulteriori sconti.

Animali domestici

Per chi cerca un regalo o qualcosa di utile per i propri animali domestici, una soluzione potrebbe essere Zooplus: offre sconti, con sezioni per cani, gatti, pesci, uccelli e roditori. È in corso un "Cyber month", un mese cibernetico che, oltre a proporre ribassi, triplica i punti fedeltà degli acquisti (da riscuotere per ottenere dei premi). Un'alternativa è Bitiba. Al momento non ci sono iniziative specifiche per il Black Friday, ma ci sono offerte continue e alcune marche distribuite in esclusiva.