Migliaia di dipendenti Amazon hanno scioperato in Spagna, Germania e Francia nel giorno del Black Friday chiedendo migliori condizioni di lavoro. La notizia, riferita da Bloomberg, è stata confermata da Amazon Italia. L'agenzia Usa sostiene che anche in Italia ci sarebbero state proteste e manifestazioni di solidarietà ai colleghi stranieri. Ma questa indiscrezione non risulta all'azienda e alla Fisascat (Cisl).

Cisl: solidarietà a lavoratori europei Amazon

La Fist Cisl ha espresso "piena solidarietà" ai sindacati Ver.Di., Comisiones Obreras e Cgt nel giorno dello sciopero dei lavoratori Amazon indetto in Germania, Spagna e Francia in concomitanza del Black Friday. La protesta - si legge in una nota - è finalizzata ad accendere i riflettori sulle condizioni di lavoro e per chiedere salari più alti anche connessi alla produttività del colosso dell'e-commerce e del web services che nel mondo conta oltre 613mila dipendenti, di cui 83mila circa in Europa e 9mila in Italia.