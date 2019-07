Amazon Prime Day, le migliori offerte per gli smartphone

Amazon Prime Day, la due giorni di offerte continue che per gli utenti del servizio Prime permette di risparmiare sul prezzo di acquisto di tantissimi oggetti, dedica buona parte delle proprie offerte al mondo degli smartphone. Chi fosse interessato a cambiare il proprio device, magari risparmiando, può accedere al Prime Day anche con i 30 giorni di prova gratuita che il colosso del commercio online consente di sfruttare ai propri clienti. Ci sono sconti su numerose marche, da Apple a Samsung, da Huawei a Motorola.

Le offerte del mondo Apple

Il mondo Apple è quello maggiormente toccato dalle offerte del Prime Day. Tra le numerose proposte ecco iPhone 7 (32GB) color nero opaco a 399,99 euro, con un risparmio del 27% sul prezzo di listino. La versione con capacità di memoria a 128GB invece è proposta a 529,99 euro, con un risparmio del 20%. Spostandosi di poco, iphone 7 in versione Plus (128GB) si può prendere a 589,99 euro. Cambiando modello, ecco iPhone 8 (256GB) nelle colorazioni oro, argento e grigio siderale a 629,99 euro: qui si risparmia il 29% rispetto al listino. La lista Apple non è finita qui: iPhone X (64GB) color argento si può comprare a 769 euro, risparmiandone 290. La versione a 256GB è invece presentata a 849 euro, con uno sconto che permette di spendere 380 euro in meno. Nel comparto XS Max, il device color argento a 64GB di memoria si paga 949 euro, risparmiandone 340. La versione a 512GB, color grigio siderale, può essere comprato al prezzo di 1289,99: il risparmio si attesta al 24%.

Due smartphone Samsung in sconto

I fan di casa Samsung possono invece rivolgersi a due offerte particolari. La prima riguarda un Samsung Galaxy M20 dual sim, color grigio. Dotato di un display 6.3 pollici e 64GB di memoria (espandibili), può essere acquistato a 169 euro, invece di 209. Un più recente Samsung Galaxy A80 dual sim, a 128GB espandibili di memoria, con display di 6.7 pollici e di colore bianco è sullo store a 589 euro, con un risparmio di circa 100 euro.

Huawei e Motorola: sconti interessanti

Huawei, che ha annunciato tre miliardi di investimenti in Italia, si presenta con una vetrina abbastanza nutrita. Huawei P30 Lite nelle varianti di colore bianco, nero e blu da 128GB, (più una cover trasparente) con display da 6.15 pollici si può pagare 259,90 euro. Huawei P30 da 128GB invece (con una cover trasparente anche in questo caso compresa) è presente al prezzo di 569 euro, con un risparmio di oltre 200. A prezzo super economico ecco poi Huawei Y5 (16GB) a 99 euro. Se si preferisce Motorola, ecco il Moto G7 Plus a 229 euro (la versione G7 invece è a 179 euro). Il Moto Z3, infine, è in offerta a 329 euro.