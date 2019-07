Amazon Prime Day, tantissime offerte in ambito gaming

Una continua e aggiornata serie di sconti per gli abbonati Amazon Prime. E’ questo, sostanzialmente, il principio che c’è alla base dell’ormai consueto Prime Day, che per il 2019 è iniziato a mezzanotte del 15 luglio ed andrà avanti senza sosta fino alle 23.59 di martedì 16 luglio. Con tante offerte, molte a tempo o ad esaurimento scorte, disponibili anche per chi volesse abbonarsi al servizio Prime grazie ai 30 giorni gratuiti che Amazon consente di sfruttare ai propri clienti. Trascorso questo periodo, si potrà decidere in totale autonomia se continuare a pagare per dodici mesi l’abbonamento oppure annullare l'iscrizione senza costi di alcun tipo. All’interno del comparto gaming, tra titoli, console ed oggettistica varia, ecco una serie di offerte da prendere in considerazione.

Sony e PS4, gli sconti più significativi

Per quanto riguarda i titoli scontati, su Ps4 gli utenti Prime potranno acquistare tutta una serie di giochi a prezzo ribassato. Tra questi ecco MotoGp 19 al prezzo di 39,99 euro invece di 69,99 oppure ancora The Sims 4 a 21,99 invece che 39,99. Fifa 19 costa 22,99 e permette un risparmio del 54%, mentre come esclusiva Amazon i fan degli fps potranno trovare Call of Duty Black Ops IIII più la calling card al prezzo di 19,99 euro. Appassionati dei titoli targati Rockstar Game? Ecco una versione di Red Dead Redemption 2 accompagnata da una steelbook da collezione a 39,99 euro, con un risparmio pari al 43%. Assassin's Creed Odyssey è presente a 27,99 mentre la standard edition di Mortal Kombat 11 è a 38,99 euro. Chi ama i giochi di guerra potrà valutare un titolo di una serie molto acclamata, come Battlefield V che si può portare a casa con 23,99 euro. Non solo giochi, però. Anche sulle console di casa Sony ci sono tutta una serie di offerte. Forse la più allettante è quella per cui con 249,99 euro si può acquistare una Playstation 4 Slim da 500GB più i titoli Rachet & Clank, The Last Of Us (Remastered) e Uncharted 4. La PlayStation 4 PRO, invece, per chi ama risoluzioni grafiche più potenti (unita ad una PS Live Card dal valore di 20 euro) si prende a 349,99 euro.

Le altre console e le offerte per PC

Per gli appassionati del mondo Xbox, invece, c’è un’offerta in particolare. Un bundle che comprende la console di casa Microsoft da 1TB più un secondo controller Wireless Sport Red oltre a Fifa 19 è acquistabile a 323,97 euro. Anche i videogiocatori da PC avranno di che sbizzarrirsi se vorranno ampliare il proprio parco hardware. Tra le numerose offerte in vetrina ecco Logitech G430 Cuffie da Gioco con 7.1 Dolby Surround Sound a 39,99 euro, mentre il volante da corsa Logitech G29 Driving Force si prende a 169,99 euro. Per quanto riguarda i mouse da gioco, da segnalare il Razer Deathadder Elite: Vero 16.000 5G con sensore ottico, in vendita al prezzo scontato di 44,99 euro. Sul fronte tastiere, invece, ecco la Cooler Master Devastator III a membrana con mouse, retro-Illuminazione e LED a 7 Colori al prezzo di 24,99 euro. Manca una postazione comoda, con una sedia tipica dei gamer più assidui? Ecco la Trust GXT 705B Ryon ergonomica, presentata a 114,99 euro. Per quanto riguarda le console portatili, molto richiesti gli accessori di Nintendo Switch. Un kit composto da custodia da trasporto, cover protettiva trasparente, supporto regolabile e pellicola protettiva HD è sullo store a 17,09 euro mentre una stazione di ricarica Joy-Con sempre per Switch è venduta a 12,74 euro.