L’Amazon Prime Day 2019 ha due date ufficiali: il 15 e il 16 luglio. In quell’occasione, sul sito del colosso di Seattle scatterà una serie continua di offerte, sconti e promozioni riservate agli utenti "Prime" che durerà ben 48 ore. Alcune di queste offerte saranno disponibili per entrambi i giorni mentre altre potrebbero essere solo temporanee e accessibili solo agli utenti più veloci ad accaparrarsele.

Promozioni per gli utenti Twitch

L’evento riguarderà anche i siti appartenenti all’azienda americana, tra cui Twitch, la popolarissima piattaforma amata dai fan dello streaming videoludico. Chi possiede un account Amazon Prime può collegarlo a Twitch per utilizzare Twitch Prime e usufruire di giochi gratuiti, elementi in-game e un abbonamento mensile. Tra l’altro, novità recente, con questo abbonamento si potrà ottenere il Subscriber Stream, un vero e proprio contenuto premium che gli utenti possono sottoscrivere per assistere a dirette dedicate solo a loro.

In attesa dell’evento, anche Twitch Prime ha in serbo delle novità per il Prime Day 2019. Prima tra tutte la possibilità di ottenere contenuti di giochi come Apex Legends e di altri titoli Ea Sports, senza aggiungere costi aggiuntivi. A partire dal 3 luglio, infatti, i clienti Prime potranno sbloccare le skin di personaggi e di armi esclusive per Apex Legends, di cui, tra l’altro, sta per scattare la seconda stagione.

Due eventi mondiali

Inoltre, sono in previsione due eventi molto attesi. Tra l’11 e il 13 luglio, vip, celebrità e alcuni tra i migliori streamer del mondo si sfideranno nella Twitch Prime Crown Cup, a Las Vegas, per un torneo di Apex Legends: uno spettacolo di circa otto ore ricco di emozioni e sorprese in cui, tra l’altro, i clienti Prime di Las Vegas avranno l’opportunità di entrare in gioco per testare le proprie capacità con o contro le celebrità presenti. A Londra, invece, i fan potranno ammirare atleti di fama mondiale e celebrità, tra cui il runner olimpionico, Mohamed Farah e il calciatore francese ex Arsenal, Thierry Henry, che gareggeranno uno contro l’altro con un gioco targato Ea Sports. Anche in questo caso un pubblico di clienti Prime potrà partecipare live all’evento di Londra, trasmesso come quello di Las Vegas in streaming su Twitch.