PS4, tutti i giochi in uscita dal 15 al 21 luglio 2019

Quella appena iniziata si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi, non tanto per il numero di titoli in uscita, quanto per la loro importanza. Dal 15 al 21 luglio, debutteranno sul mercato videoludico due soli nuovi giochi per PlayStation 4: Assassin's Creed Odyssey - Il Destino di Atlantide: Il Giudizio di Atlantide e Lost Ember.

Il primo approderà nei negozi di elettronica martedì 16 luglio; Lost Ember, invece, sarà disponibile da venerdì 19 luglio.

Assassin's Creed Odyssey - Il Destino di Atlantide: Il Giudizio di Atlantide

Assassin's Creed Odyssey - Il Destino di Atlantide: Il Giudizio di Atlantide è il terzo e ultimo episodio di Assassin's Creed Odyssey - Il Destino di Atlantide.

"Finalmente possiamo svelare che Giudizio di Atlantide, l'ultimo episodio dei DLC di Odyssey, sarà disponibile dal 16 Luglio!”, ha scritto Ubisoft sul profilo ufficiale di Facebook per annunciare la data di uscita del titolo, che sarà disponibile da martedì anche su PC e Xbox One. L’ultimo episodio sarà ambientato nel magico regno di Poseidone, svelato dalla stessa Ubisoft in un’immagine pubblicata su Twitter. Tutti e 3 i titoli di Odyssey rientrano nel Season Pass di Assassin's Creed Odyssey.

Lost Ember ha come protagonista un lupo

Lost Ember è un videogioco d’avventura che ha come protagonista un lupo che ha una sola e importante missione: salvare il mondo.

Il titolo ha raccolto un sacco di sostenitori su Kickstarter, una nota piattaforma di crowdfunding, spesso utilizzata dalle start-up per lanciare dei nuovi progetti. Il gioco sarà disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

“Nei panni di un lupo con il potere di controllare altri animali e con un compagno fidato al tuo fianco, scoprirai rovine di civiltà e antiche culture che raccontano una storia di speranza, perdita, ambizione e fallimento”, si legge nella presentazione del videogioco.