Dal 3 al 9 giugno 2019, sono diverse le novità che arricchiranno il panorama dei giochi disponibili per PlayStation 4.

Il titolo più atteso della settimana è sicuramente MotoGP 19, che terrà incollati ai joystic gli appassionati delle due ruote. Il videogioco sarà disponibile da giovedì 6 giugno 2019 e offrirà agli utenti un’esperienza di gioco più realistica delle versioni precedenti, con diversi livelli di sfida. Atteso anche Warhammer: Chaosbane, che debutterà sul mercato martedì 4 giugno. Ecco tutti i giochi che usciranno su PlayStation 4 nella settimana dal 3 al 9 giugno 2019.

Tutti i giochi della settimana

Il 4 giugno, oltre a Warhammer: Chaosbane, approderanno su PS4 anche The Elder Scrolls Online: Elsweyr e Assassin's Creed Odyssey - Il Destino di Atlantide: Il Tormento di Ade.

Giovedì 6 giugno sarà la volta di Toki, mentre il giorno seguente arriverà sulla console anche The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II.

MotoGP 19 e Warhammer: Chaosbane

Il nuovo capitolo del racing game tanto atteso da tutti gli appassionati delle due ruote e di motori è stato sviluppato tenendo conto delle richieste e dei feedback degli utenti. Offre un’esperienza di gioco completamente rivisitata rispetto ai capitoli precedenti della serie Moto GP e permette ai giocatori di divertirsi nella nuova modalità Multiplayer, pensata per ottimizzare le gare con gli amici.

“Più veloce, più accurata, più intelligente. Vivi la vera competizione con la nuova Ia Neurale”, scrivono i suoi sviluppatori per presentare il titolo, riferendosi alla tecnologia del Machine Learning integrata nel nuovo capitolo di MotoGP. Tra le novità c’è anche la modalità Direttore di Gara, che aumenta il potere nelle mani dei videogiocatori: “sarai tu il regista delle tue partite”.

Warhammer: Chaosbane, in uscita martedì 4 giugno, è invece un titolo di guerra che trasforma i videogiocatori in combattenti e permette loro di sfidare gli amici o altri utenti online fino a un massimo di 4 sfidanti.