Sarà una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi.

Dal 27 maggio al 2 giugno 2019, sono diversi i titoli in arrivo per PlayStation 4, che terranno incollati agli schermi gli amanti della console.

Il titolo più atteso della settimana è Layers of Fear 2, il secondo capitolo del noto videogioco sviluppato da Bloober Team: sarà disponibile da martedì 28 maggio 2019. Lo stesso giorno usciranno anche Blood & Truth per PlayStation VR e Crystal Crisis. Nel corso della settimana saranno disponibili su PS4 anche Super Cane Magic ZERO, in uscita il 30 maggio 2019 e Trover Saves the Universe dal 31 maggio.

Layers of Fear 2 e Blood & Truth

Layers of Fear 2 è un survival horror che ha come protagonista un noto attore impegnato in un’avventura nell’oceano, a bordo del transatlantico Icarus, per girare un kolossal hollywoodiano. Il gioco comprende 5 atti durante i quali i giocatori, muovendosi all’interno della crociera del primo Novecento, dovranno cercare di comprendere i motivi alla base della pena d’animo e dell’ansia del protagonista.

Blood & Truth per PlayStation VR, invece, è un gioco di azione ambientato nella capitale britannica dove i videogiocatori saranno proiettati, grazie al visore di ultima generazione, in un mondo ultra realistico dominato dal lusso e dalla malavita. Gli utenti dovranno mettersi nei panni di Ryan Marks, un soldato delle Forze Speciali che ha un unico grande obiettivo: salvare la sua famiglia. Il protagonista è impegnato in una lunga e complicata missione contro un temibile e ricco malfattore: il destino di Ryan e dei suoi affetti è nelle mani dei giocatori.



Sniper Elite V2 Remastered disponibile dal mese di maggio 2019



Nel mese di maggio ha fatto il suo ingresso sul mercato dei videogiochi per PlayStation 4 Sniper Elite V2 Remastered, il noto titolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale uscito per la prima volta nel 2012 su Xbox 360, PlayStation 3 e PC.

Il videogioco è disponibile in versione retail dal 17 maggio. Rispetto alla versione precedente 4 Sniper Elite V2 Remastered vanta una grafica completamente rivisitata, in grado di migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco degli utenti.