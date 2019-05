Sniper Elite V2 Remastered disponibile, ecco il trailer di lancio

Uscito per la prima volta nel 2012 su Xbox 360, PlayStation 3 e PC, Sniper Elite V2 è uno sparatutto in terza persona ambientato nella Seconda Guerra Mondiale che mette i giocatori nei panni di Karl Fairburne, un cecchino americano che sfida il nazismo. A distanza di sette anni, il gioco di Rebellion si prepara a tornare in una versione rimasterizzata sulle console di ultima generazione, ossia PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Impersonando il tiratore scelto degli Alleati, i giocatori dovranno muoversi con abilità ed evitare il confronto diretto con le truppe nemiche per impedire all’Armata Rossa di mettere le mani sul progetto dei razzi nazisti V2. La versione retail del gioco sarà disponibile dal 17 maggio, mentre quella digitale è acquistabile nei principali store online dal 14 maggio.

Le novità introdotte in Sniper Elite V2 Remastered

Rispetto al gioco originale, il comparto grafico è stato ampiamente rivisto. Grazie alle texture in alta definizione e a una migliore gestione dell’illuminazione e degli effetti particellari, il remaster si presenta visivamente d’impatto e basta un semplice confronto col titolo del 2012 per notare le numerose differenze. Oltre alla veste grafica, gli sviluppatori di Rebellion hanno anche introdotto numerosi contenuti non presenti nel gioco originale, in modo da offrire ai giocatori un’esperienza completa. Tutti i DLC usciti nel corso degli anni sono stati inclusi nel remaster ed è stata introdotta anche la possibilità di giocare nei panni dei personaggi presenti nello spin off Zombie Army Trilogy. La nuova modalità foto permette di inquadrare l’azione, frame by frame, da varie prospettive, immortalare i momenti più spettacolari e personalizzare le foto ottenute in vari modi (per esempio impostando dei filtri o ruotandole). Un’ultima novità riguarda il multiplayer: ora fino a sedici giocatori possono prendere parte alle partite PvP (8 nella versione per Nintendo Switch).