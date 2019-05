Il catalogo di PlayStation Now, il sistema di giochi in streaming di Sony Interactive Entertainment lanciato in Italia lo scorso marzo, si arricchisce. Da ieri, martedì 7 maggio, sono infatti disponibili 10 nuovi titoli, tra i quali spiccano Batman Arkham Knight, l’ultimo dei capitoli con protagonista il Cavaliere Oscuro, e Metal Gear Rising Revengeance, spin-off della celebre saga.

Gli altri titoli inseriti nel catalogo

Oltre ai due titoli già citati, la lista si completa con Lego Ninjago Movie Video Game, Brawlout, Atari Flashback Classics Vol. 2, Wild Guns Reloaded, 8-Bit Armies, Titan Attacks, Dangerous Golf e Clockwork Tales: Of Glass And Ink. Come si può vedere, Sony ha scelto giochi di temi e generi anche molto lontani da loro, risalenti a diversi periodi dell’era dei videogiochi, così da soddisfare i desideri degli abbonati al servizio di tutte le età.

Il catalogo di PlayStation Now mette a disposizione degli utenti oltre 600 titoli per PS4, PS3 e PS2, da giocare online oppure da scaricare e provare in alta definizione in modalità offline sulla PlayStation 4. Il servizio su abbonamento costa 14,99 euro al mese (o 99,99 euro l’anno) e permette agli utenti anche di usufruire dell’offerta PlayStation anche su PC Windows.

State of Play in diretta streaming il 9 maggio

State of Play, l’evento di Sony dedicato alla presentazione delle novità in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation VR, sarà trasmesso in diretta streaming il 9 maggio su tutti i canali ufficiali della piattaforma, ossia Twitch, YouTube, Twitter e Facebook. L’appuntamento durerà solo 10 minuti e il gruppo nipponico ha già fatto sapere che sarà presentato un gioco inedito e saranno rivelate delle nuove informazioni sul remake di MediEvil. Bocche cucite, invece, per quanto riguarda la futura PlayStation 5. I fan dovranno quindi pazientare ancora, in attesa di conoscere ulteriori novità.