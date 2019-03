Da oggi arriva PlayStation Now, oltre 600 giochi in streaming

E’ l’ora di PlayStation Now. Da oggi è attivo anche in Italia il sistema di giochi in streaming che Sony Interactive Entertainment aveva già lanciato in altri Paesi. La libreria a disposizione dei giocatori è ricchissima con oltre 600 giochi per PS4, PS3 e PS2. Il servizio su abbonamento permetterà agli utenti, oltre che di giocare in streaming sulla PS4, di usufruire dell’offerta PlayStation anche su PC Windows. Con la piattaforma sarà inoltre possibile scaricare su PlayStation 4 i giochi per PS4 e PS2 da provare offline in alta risoluzione.

Per quanto riguarda il costo, si può accedere a PS Now con 14,99 euro al mese, oppure con 99,99 euro per la durata di un anno. Per chi vuole provare il servizio è contemplato anche un periodo di prova gratuito di 7 giorni. Il nostro Paese si allinea così a realtà di primo piano come Regno Unito, Irlanda, Francia e Germania dove PS Now è già attivo. “Perché lanciarlo ora? Perché ora in Italia è il momento giusto secondo noi, poiché finalmente esiste ed è diffusa l’infrastruttura necessaria per usufruire a pieno di un prodotto di questo tipo”, ha spiegato Raffaele Zeppieri, direttore marketing di Sony Interactive Entertainment Italia.

Tornando ai giochi a disposizione di chi deciderà di usufruire di PS Now, che non sostituirà Playstation Plus e che verrà arricchita mensilmente, ci sono esclusive del marchio come Bloodborne, The Last of Us e God of War III Remastered oltre a blockbuster come Mortal Kombat X, For Honor, WWE 2K18 e titoli per tutta la famiglia come Lego Batman III: Beyond Gotham, Ratchet & Clank: All 4 One e Sonic Generations.

