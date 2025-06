KitchenAid presenta la Gelatiera e la Planetaria Artisan Butter

L’azienda specializzata in elettrodomestici per la cucina ha presentato due novità per l’estate

L’estate 2025 porta con sé diversi prodotti innovativi pensati per la cucina. KitchenAid ha presentato la Gelatiera e la Planetaria Artisan nel nuovo colore Butter. Un connubio che - spiegano - trasforma ogni gelato fatto in casa in un piccolo rito di piacere e convivialità.

Gelati su misura, con semplicità e stile

La Gelatiera, compatibile con la Planetaria Artisan, permette di ottenere in pochi minuti una consistenza cremosa e vellutata, ideale per gelati, sorbetti e frozen yogurt. Basta congelare la ciotola da 1,9 litri, montarla alla planetaria e lasciare che la frusta in poliacetal faccia il resto. Il risultato? Dessert personalizzati, privi di conservanti, da gustare subito o dopo un breve passaggio in freezer. Il design funzionale, con maniglie laterali e materiali resistenti, rende l’esperienza ancora più intuitiva e piacevole.

Butter, il colore “che racconta emozioni”

La Planetaria Artisan si veste di Butter, una tonalità calda e rassicurante ispirata al burro fresco e alla cucina di casa. Un colore che arreda, emoziona e invita alla condivisione. Dietro l’estetica raffinata, la qualità iconica di KitchenAid: struttura in metallo zincato, motore potente e silenzioso, 10 velocità e una ciotola da 4,7 litri con manico ergonomico. Gli accessori inclusi e la lavabilità in lavastoviglie completano un’esperienza pensata per durare nel tempo.