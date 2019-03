Quella in corso si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi.

Dall’11 al 17 marzo 2019, sono diverse le nuove uscite per Playstation 4, che terranno incollati agli schermi i giovani amanti della console.

I videogiochi più attesi sono sicuramente Tom Clancy's The Division 2 e One Piece World Seeker, che saranno disponibili entrambi su PlayStation 4 e PS4 PRO, da venerdì 15 marzo. Nel corso della settimana usciranno anche: The Arcslinger (PSVR), Blood Waves, The Caligula Effect Overdose, Dissidia Final Fantasy NT Free Edition, Ghost of a Tale, Rico e The Wizards Enhanced Edition.

One Piece World Seeker: disponibile dal 15 marzo

One Piece World Seeker è il videogioco tanto atteso dagli appassionati della omonima serie Tv, ispirata al manga giapponese che ha come protagonista Monkey D. Rufy, il ragazzo ‘allungabile’ con il Cappello di Paglia, diventato ‘speciale’ dopo aver mangiato il frutto del diavolo Gom Gom.

Il videogioco, incentrato sulla serie Eiichiro Oda e ideato da Ganbarion, è ambientato a Prison Island, l’isola in cui sono imprigionati i più temuti criminali di tutto il mondo. I giocatori potranno impersonare Rufy Cappello di Paglia e sfruttare le sue abilità per esplorare l’isola e sconfiggere i nemici, facendosi aiutare da due differenti modalità di azione: Arm Haki che dona al protagonista una forza sovrumana e Observation Haki, che rallenta il tempo e permette di prendere alla sprovvista gli avversari. Monkey D. Rufy è inoltre in grado di osservare al di là dei muri, una capacità che sarà preziosa per portare a termine con successo le missioni. One Piece World Seeker uscirà in Giappone il 14 marzo, solo per Ps4. In Europa e Nord America, invece, sarà disponibile dal 15 marzo su PC, PS4 e Xbox One.

Tom Clancy's The Division 2

Il secondo videogioco più atteso della settimana è Tom Clancy's The Division 2, la versione successiva di The Division, sviluppata da Ubisoft, in uscita il 15 marzo.

Gli appassionati più fortunati hanno già potuto sperimentare i contenuti del gioco grazie a una beta privata. Come per il primo The Division, i giocatori verrano catapultati in una sfida all’ultimo proiettile contro valorosi nemici, sconfitti i quali, dovranno affrontare un boss finale super potente, protetto dai suoi scagnozzi.