Apex Legends batte Fortnite: è il gioco più visto su Twitch a febbraio

Nel mese di febbraio 2019 Apex Legends ha spodestato Fortnite, guadagnandosi il titolo di videogioco più popolare di Twitch del mese.

Il battle royale, che da più di un anno era il re incontrastato della classifica dei giochi più seguiti sulla piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon, ha ceduto il trono ad Apex Legends a poco più di un mese dalla sua uscita.

Apex Legends spodesta Fortnite

Nel mese di febbraio 2019, il videogioco lanciato il 4 febbraio da Respawn Entertainment ed Electronic Arts, ha tenuto incollati allo schermo del pc oltre 670.000 utenti, contro i 615.000 appassionati che hanno assistito alle imprese dei ‘guerrieri’ di Fortnite. I dati, stilati dagli esperti di GitHyp, confermano che gli utenti sembrano aver apprezzato il battle royale free to play ambientato nell’universo di Titanfall. Il suo primo posto in classifica tra i videogiochi con più visualizzazioni su Twitch potrebbe essere dettato dalla novità. Nei primi giorni di marzo, infatti, la situazione sembra apparentemente essere tornata alla ‘normalità’, con Fornite in cima alla graduatoria.

Apex Legends: 50 milioni di giocatori in un solo mese

Apex Legends, in un solo mese dal suo lancio, ha raggiunto e superato i 50 milioni di giocatori. Un traguardo concretizzato in tempo record che ha stupito gli stessi sviluppatori.

“Grazie ai 50 milioni di giocatori che si sono presentati nel primo mese di Apex Legends! Avete reso speciale tutto questo e c'è ancora molto altro in arrivo!”, dichiara Vince Zampella, capo del team statunitense della Respawn.

Gli sviluppatori, per ringraziare pubblicamente i 50 milioni di videogiocatori, hanno ideato e pubblicato un video su YouTube nel quale hanno evidenziato gli obiettivi raggiunti a solo un mese dal lancio di Apex Legends: 139 milioni di rischieramenti portati a termine sull’isola di Kings Canyon, 31 miliardi di segnalazioni in-game compiute con il sistema dei Ping o le 1,23 miliardi di abilità finali utilizzate dalle Leggende.