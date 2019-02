Il peso della tecnologia e dell’innovazione si fa sentire quando oltre a stravolgere i passatempi dei più giovani, altera le mode e i costumi.

È questo il caso di Fortnite, il battle royale che nell’ultimo anno ha raccolto il favore delle nuove generazioni, sbaragliando la concorrenza e tenendo incollati i teenager in un mondo tanto magico quanto innovativo.

Se fino a qualche anno fa, per carnevale, i piccoli chiedevano ai genitori di travestirsi da animali, personaggi dei fumetti o dal proprio eroe preferito, ora i giovani vorrebbero impersonare i ‘guerrieri’ di Fornite, quali il Cavaliere Nero, il Bombarolo Lucente o il Milite Teschio.

Per esaudire le richieste dei più piccoli è intervenuta Rubie’s, un’azienda esperta nella creazione di maschere e abiti da travestimento, che ha realizzato i costumi di Fortnite disponibili su Amazon a partire da 29,99 euro.

Costumi di Fortnite per grandi e piccini

Grandi e piccini potranno festeggiare il carnevale travestendosi dal proprio personaggio preferito dell’attuale ‘re dei survival’. Come riporta Everyeye, Rubie’s, infatti, ha pensato sia ai bambini che ai loro genitori realizzando costumi ispirati alle skin del gioco di diverse taglie.

Quello del 2019 sarà un carnevale un po’ diverso dal solito, dove tra principesse innamorate, guerrieri di Star Wars, supereroi dalle mille abilità e icone dei cartoni animati, nelle strade e sui carri sfileranno anche i personaggi di Fortnite.

Fortnite, rimossa la skin Honor Guard da tutti gli account

Dopo aver inserito la skin Honor Guard, fruibile solamente dagli utenti con Honor View 20, Fortnite ha deciso di rimuoverla. Si tratta di una sorta di punizione diretta a tutti i giocatori che hanno sfruttato un bug per sbloccare il nuovo costume, ottenendolo illegalmente.

Purtroppo il provvedimento ha colpito ingiustamente tutti gli utenti in possesso della skin, ottenuta come previsto da Fortnite, in seguito all’acquisto dello smartphone.

Epic Games sarebbe al lavoro per correggere l’errore e fare in modo che solamente i giocatori che ne hanno il diritto possano scaricare la skin Honor Guard.