Fortnite, fino al 22 febbraio sarà possibile inviare doni agli amici

Epic Games ha da poco reintrodotto in Fortnite la possibilità di donare skin o oggetti di vario tipo agli altri giocatori. Chi desidera sfruttare funzionalità deve entrare nello store virtuale del gioco, scegliere l’articolo che preferisce e selezionare l’opzione ‘Acquista come regalo’. Volendo, è anche possibile allegare al dono un messaggio personalizzato. Purtroppo, i giocatori potranno beneficiare della ‘nuova’ funzione solo per pochi giorni: la software house ha confermato che sarà nuovamente disabilitata il 22 febbraio. In effetti, Epic Games aveva già anticipato su Twitter che la funzionalità sarebbe stata disponibile per poco, senza però scendere troppo nei dettagli.

La skin Honor Guard

Un altro contenuto a cui di recente molti giocatori di Fortnite hanno dovuto dire addio è la skin Honor Guard. Sfruttando un bug, alcuni utenti sono riusciti a generare dei codici infiniti in grado di sbloccare quello che avrebbe dovuto essere un contenuto esclusivo per i possessori dello smartphone Honor View 20. Per correre ai ripari, Epic Games ha interrotto la promozione a distanza di poche ore dal suo inizio. In seguito, la software house ha approfittato dell’aggiornamento 7.40 per rimuovere la skin Honor Guard dagli account dei giocatori che ne sono entrati in possesso illegalmente. Purtroppo, la punizione ha colpito per sbaglio anche alcuni utenti che avevano sbloccato la skin il seguito all’acquisto di un Honor View 20.

Conto alla rovescia per la stagione 8

Fino al 27 febbraio, i giocatori di Fortnite potranno continuare a divertirsi con l’evento di San Valentino ‘Amore per tutti’, come sempre caratterizzato da ricompense a tema, skin inedite per i personaggi e occasioni utili per guadagnare più punti esperienza del solito. Al termine di questa lunga celebrazione della festa degli innamorati avrà inizio la stagione 8 di Fortnite, il cui tema dovrebbero essere i terremoti (come scoperto da alcuni dataminer a inizio febbraio).