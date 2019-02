Epic Games ha finalmente annunciato l’evento dedicato a San Valentino: si chiama ‘Share the Love’ e si terrà dall’8 al 27 febbraio. L’atmosfera della festa degli innamorati tingerà il battle royale di rosa e porterà con sé nuove ricompense a tema e due weekend in cui gli utenti potranno ottenere il doppio dei punti esperienza. Ovviamente non mancheranno delle skin inedite per i personaggi, tra cui dovrebbe esserci una nuova versione del Ranger dell’Amore. Inoltre, arriverà anche una nuova wrap per gli equipaggiamenti: si chiamerà Cuddle Team Leader e sarà sufficiente utilizzare il programma Supporta un Creatore o un Creator Code per sbloccarla automaticamente.

Un evento ricco di attività

Epic Games ha annunciato che il primo weekend in cui i giocatori potranno ottenere il doppio dei punti esperienza si svolgerà dal 15 al 17 febbraio, mentre il secondo avrà luogo dal 22 al 24 febbraio. Durante l’evento sarà premiato anche il lato creativo della community: ogni giorno sarà disponibile un’isola diversa realizzata dagli utenti. Il 9 e il 10 febbraio, invece, si terrà un evento competitivo: Epic Games ha annunciato che durante le partite classificate saranno presenti delle nuove feature, ma sarà necessario attendere ancora qualche giorno per scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

La stagione 8 di Fortnite

La stagione 8 di Fortnite inizierà poco dopo la conclusione dell’evento di San Valentino. È probabile che durante le giornate in cui si svolgerà ‘Share the Love’ si verificheranno altre scosse di terremoto all’interno del gioco, non dissimili da quelle che hanno colto di sorpresa i giocatori nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. In base alle informazioni recuperate dai dataminer analizzando i file della patch 7.30, sembra proprio che gli eventi della stagione 8 saranno strettamente collegati agli eventi sismici. Per ora Epic Games non ha ancora confermato queste voci di corridoio, ma ciò non ha impedito ai fan di Fortnite di formulare delle ipotesi più o meno fantasiose sulle possibili cause dei terremoti.