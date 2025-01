CES 2025 a Las Vegas: date, programma ed eventi

Dal 7 al 10 gennaio 2025, oltre 300 aziende tech provenienti da 158 Paesi si riuniranno nel deserto del Nevada per presentare le loro innovazioni. Il Consumer Electronics Show nacque nel 1967 come fiera dedicata all’elettronica di consumo. Ma negli anni si è evoluto fino a diventare una vetrina per ogni tipo di innovazione tecnologica

Ma negli anni si è evoluto fino a diventare una vetrina per ogni tipo di innovazione tecnologica. La manifestazione si divide in aree tematiche: display e TV, mobilità elettrica, realtà aumentata e virtuale, smart home, gaming, salute digitale e sostenibilità, e molto altro ancora (dai frigoriferi allo spazio). Ogni settore vedrà la partecipazione dei principali produttori mondiali, ma anche startup con idee innovative e mai viste prima.

Il CES (Consumer Electronics Show) 2025 inaugurerà il nuovo anno di tecnologia dal 7 al 10 gennaio 2025. La manifestazione, giunta alla sua 58° edizione, è diventata un punto di riferimento per comprendere l’evoluzione tecnologica e anticiparne lo sviluppo. Televisori e display, automotive, realtà aumentata, smart home, intelligenza artificiale e sostenibilità: a Las Vegas arriveranno tante novità in ambiti diversi.

Le startup italiane

Robotaxi e sensori per rilevazione precoce degli incendi, dall’intelligenza artificiale per le diagnosi mediche alle fabbriche a emissioni ridotte. Queste sono le idee che sbarcano ial CES attraverso 46 startup Made in Italy. Al centro dell’attenzione di esperti del settore finiranno lo space tech, con la prima costellazione italiana fatta di picosatelliti (inferiori a un chilo) per le telecomunicazioni IoT, e la sensoristica avanzata per la computer vision. Le startup italiane promuovono anche la manutenzione predittiva nelle fabbriche, la gestione dei rifiuti e la mobilità intelligenti. La tecnologia sarà a supporto pure del marketing, del business e del clean-tech per prestare attenzione a un tema di fondamentale importanza in questa epoca: sostenibilità ambientale.

L'intelligenza artificiale

L’AI è a servizio della salute, con tecnologie sviluppate per aiutare i medici e i veterinari nell’anamnesi del paziente, nella diagnostica, nella fase post-operatoria e in quella riabilitativa. Ma al CES di Las Vegas ci sarà anche qualcosa pensato per il tempo libero e la promozione culturale. Si tratta di un “concierge virtuale” per l’hospitality, di un robot che accompagna i turisti durante le visite al museo e dell’assistente AI integrato all’interno degli smartwatch.

Le Regioni italiane coinvolte

Le 46 startup italiane che saranno presenti al Ces 2025 provengono da 14 Regioni italiane. Protagoniste sono soprattutto il Piemonte e la Sardegna; ma non sfigurano nemmeno realtà come il Molise, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Anche se il Nord è più presente numericamente, tutto lo Stivale sarà ben rappresentato alla prestigiosa fiera dell’elettronica di consumo, allestita dalla Consumer Technology Association negli Stati Uniti d’America ormai da 47 anni.