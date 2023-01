CES 2023, la fiera che misura i trend del mondo tech

Il CES, il Consumer Electronics Show organizzato a Las Vegas, è tornato quasi ai numeri pre-pandemia dopo lo stop dovuto al Covid e a un'edizione - quella dello scorso anno - ridotta a causa di Omicron. Oltre 100 mila partecipanti da 174 paesi del mondo, 2.400 aziende espositrici a rappresentare oltre 40 categorie tecnologiche, dagli elettrodomestici smart ai computer ai dispositivi sanitari intelligenti.

Le novità di Samsung

In occasione del CES 2023, Samsung ha svelato le nuove gamme Neo QLED, MICRO LED e Samsung OLED, oltre a prodotti e accessori lifestyle. Neo QLED offre una incredibile nitidezza dell’immagine, grazie al pannello ad alta risoluzione e all’algoritmo proprietario che alimenta il nuovo Auto HDR Remastering. E per fornire ai consumatori ancora più opzioni, la gamma Samsung OLED 2023 è ora disponibile nei formati da 55’’ e 65’’e nel nuovo modello extra-large da 77’’. Sempre nel 2023 Samsung introdurrà un nuovo modello del proiettore laser The Premiere, che diventa 8K e il proiettore portatile The Freestyle si arricchisce della nuova funzione Smart EDGE Blending, grazie alla quale si potranno usare due proiettori in contemporanea per riprodurre contenuti in 21:9 senza allineare o regolare nulla manualmente.

Le proposte italiane

Presente anche l’Italia che ha annunciato “Innovit”, una casa dell’innovazione a San Francisco dove far incontrare startup e investitori. L'Italian Trade Agency inoltre ha portato a Las Vegas una cinquantina di startup. Sensosan presenta S1 Air Nebulizer un nebulizzatore intelligente che sanifica gli ambienti e diffondere fragranze personalizzate, scegliendo il gusto che si vuole dare all'ambiente come se si scegliesse la cialda di un caffe. NextVision, spin off dell'Università di Catania, ha portato "Nairobi", assistente artificiale intelligente in grado di supportare le persone con smartphone o smart glasses, nella navigazione degli ambienti, da un museo ad una fiera come il CES mostrando percorsi da seguire o dando informazioni come le mappa per poterci orientare, ma permette anche di dare istruzioni per montare un mobile.

Gli altri progetti interessanti

Tra i tanti progetti che sono stati presentati ci hanno colpito, per il momento: