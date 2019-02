Apex Legends, 10 milioni di giocatori in soli tre giorni

Nonostante sia stato lanciato in sordina, Apex Legends, il nuovo battle royale di Respawn Entertainment (software house nota per la serie Titanfall), sta avendo un successo senza precedenti: in soli tre giorni ha raggiunto i 10 milioni di giocatori. Per ottenere lo stesso risultato, Fortnite, uno dei titoli di punta degli ultimi anni, ha impiegato due settimane. “Sapevamo che sarebbe stato rischioso rendere il gioco free to play e lanciarlo sul mercato senza preavviso”, dichiara il Ceo di Respawn Entertainment Vince Zampella. “Ma siamo innamorati di Apex Legends e desideriamo che possa raggiungere il maggior numero possibile di persone”. Di fronte al grande successo del nuovo battle roayle, Epic Games non è rimasta indifferente. Sembra che la software house abbia investito nella pubblicità su Google. Stando a quanto riportato da Fortnite News, uno dei link sponsorizzati visualizzabili sul motore di ricerca dopo aver effettuato la ricerca ‘Apex Legends’ conduce alla pagina dov’è possibile scaricare il client di Fortnite.

Le caratteristiche di Apex Legends

Apex Legends è un battle royale free to play ambientato nell’universo di Titanfall. La sua caratteristica peculiare è che racchiude vari elementi provenienti da alcuni dei videogiochi più popolari degli ultimi anni. Lo stile con cui sono realizzati i suoi eroi ricorda da vicino quello di Overwatch, mentre il gameplay attinge a piene mani da altri esponenti del genere come Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Nonostante le partite prevedano degli scontri tra gruppi di tre giocatori, il gioco è stato strutturato in modo tale da consentire agli utenti di coordinarsi tra loro senza dover per forza utilizzare la chat vocale.

Gli altri progetti di Respawn Entertainment

Oltre ad Apex Legends, Respawn Entertainment è al lavoro su un nuovo gioco di Star Wars che dovrebbe uscire nel corso dell’anno. Inoltre, il publisher Electronic Arts ha promesso che in futuro arriveranno altri titoli legati al brand Titalfall. “Abbiamo molti progetti in cantiere e il 2019 sarà ricco di sorprese”, promette il Ceo Vince Zampella.