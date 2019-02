Fortnite, rimossa la skin Honor Guard da tutti gli account

Alcune settimane fa, Epic Games ha introdotto in Fortnite la skin Honor Guard, riservata esclusivamente agli utenti in possesso dello smartphone Honor View 20. A causa di un bug, alcuni giocatori sono riusciti a mettere le mani su un numero infinito di codici in grado di sbloccare il nuovo costume e li hanno distribuiti su Internet. Per arginare il problema, Epic Games è stata costretta a interrompere la promozione a distanza di poche ore dal suo inizio. Stando a quanto riportato dal sito Fortnite News, in seguito all’Update 7.40 la skin Honor Guard è stata rimossa dagli account di tutti gli utenti che ne sono entrati in possesso illegalmente. Purtroppo la punizione ha colpito per sbaglio anche alcuni giocatori che avevano sbloccato il costume in seguito all’acquisto di un Honor View 20. Epic Games è al lavoro per rimediare all’errore nel minor tempo possibile.

Il balletto ‘rubato’

In questi giorni, Epic Games è alle prese con un problema più grave delle skin sbloccate illegalmente dai giocatori di Fortnite. Il rapper Terrence “2 Milly” Ferguson e altri personaggi famosi come Alfonso Ribeiro (l’interprete di Carlton Banks in ‘Willy, il principe di Bel Air’) e Donald Faison (l’attore che interpreta Christopher Turk nella serie tv comedy ‘Scrubs’) hanno fatto causa alla software house per aver utilizzato senza consenso delle danze inventate da loro. Dale Cendali, l’avvocato che rappresenta Fortnite, ha recentemente dichiarato che la legge sul copyright in vigore negli Stati Uniti non tutela i singoli passi di danza o le coreografie più semplici, le quali sono dunque di pubblico dominio. Nonostante le affermazioni del legale, è improbabile che 2 Milly e gli altri artisti rinunceranno tanto facilmente alla questione.

La crescita di Apex Legends

Un’altra possibile fonte di preoccupazione per Epic Games è la rapidissima crescita di Apex Legends, il nuovo Battle Royale di Respawn Entertainment. In una sola settimana il videogioco ha superato il traguardo dei 25 milioni di giocatori: nello stesso arco di tempo Fortnite era arrivato ‘solamente’ a 10 milioni. Inoltre, su Twitch Apex Legends ha superato il numero di spettatori del Battle Royale di Epic Games.