In attesa dell’ormai prossima stagione 8 e nel bel mezzo dell’evento ‘Share the Love’ dedicato a San Valentino, Fortinite rilascia la patch 7.40 di Battaglia Reale, che porterà con sé alcuni cambiamenti nel gameplay, soprattuto nelle dinamiche di gioco che riguardano gli esploratori dell’isola.

Le novità della patch 7.40

Disponibile a partire da martedì 12 febbraio, l’aggiornamento 7.40 di Fortnite sviluppato da Epic Games introdurrà alcune novità nel celebre battle royale. Come prima cosa, gli aerei non potranno più schiantarsi sulle strutture, mentre i danni arrecati alle stesse dal Cannone a mano saranno ridotti da 150 a 100. Ci sarà poi un suggerimento per l’interfaccia Zipline che, se utilizzata, garantirà l’immunità dai danni da caduta. Un’altra miglioria riguarderà la funzione Costruzione Accelerata, il cui ritardo sarà diminuito da 0,15 a 0,05 secondi, il tempo di ricarica dei lanciarazzi, invece, passerà da 2,52 a 3,24 secondi. Infine i giocatori potranno accovacciarsi anche mentre sono in modalità Modifica e potranno sfruttare le nuove potenzialità del fucile da fanteria.

Share The Love, l’evento dedicato agli innamorati

Annunciato il giorno del lancio, l’evento dedicato a San Valentino si terrà dall’8 al 27 febbraio e tingerà di rosa il battle royale, con due weekend nei quali gli utenti potranno ottenere il doppio dei punti esperienza e ricompense a tema. Ovviamente non mancheranno delle skin inedite per i personaggi, tra cui dovrebbe esserci una nuova versione del Ranger dell’Amore. Inoltre, arriverà anche una nuova wrap per gli equipaggiamenti: si chiamerà Cuddle Team Leader e sarà sufficiente utilizzare il programma Supporta un Creatore o un Creator Code per sbloccarla automaticamente.

Al termine dell’evento, Epic Games ha comunicato che inizierà la stagione 8 di Fortinite, anticipata da due terremoti avvenuti nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorsi che, secondo le informazioni scovate dai dataminer, sono collegati proprio agli eventi del nuovo capitolo del gioco.