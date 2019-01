Dalle prime ore di questa mattina i giocatori di Fortnite hanno incontrato diversi disservizi, con i server della modalità Battle Royale che risultavano offline e ripetuti problemi al momento del login. Nessun allarme tuttavia, perché si tratterebbe di un’interruzione del servizio programmata dovuta all’aggiornamento 7.30 del titolo di Epic Games che era fissato per martedì 29 gennaio. Oltre a restituire i contenuti introdotti inizialmente dalla patch 7.20, poi rimossi durante la scorsa settimana a causa di un bug imprevisto, il nuovo update introdurrà novità come la Granata Congelante, insieme ad altri elementi.

Fortnite, la patch 7.30 introduce la Granata Congelante

Secondo la pagina di stato utilizzata da Fortnite per segnalare i disservizi, sarebbero già stati risolti i malfunzionamenti legati all’aggiornamento 7.30. Si tratta di una patch molto attesa, dopo i problemi che avevano portato all'annullamento dei cambiamenti introdotti la settimana precedente dall’update 7.20, in seguito al quale molti utenti non riuscivano a sparare una volta in battaglia. Queste modifiche saranno ora nuovamente disponibili, insieme alla nuova Granata Congelante: si tratta di un’arma dall’aspetto che ricorda un classico pupazzo di neve, in grado di paralizzare gli avversari per pochi secondi, disponibile per le modalità di gioco ‘singolo’, ‘coppia’ e ‘squadre’ di Battaglia Reale, oltre che per la Rissa a squadre.

Aggiornamento 7.30, altre novità

Tra le novità portate dall’aggiornamento 7.30 di Fortnite c’è poi il supporto per i controller Bluetooth esteso anche ai dispositivi mobili supportati. Nella modalità Salva il Mondo le aggiunte dell’ultima patch sono invece la Lama Raggi X e Lama Spettrale. In occasione di Fornite Summer Smash, che si è svolto durante i recenti Australian Open, Epic Games ha inaugurato la nuova politica che concede ai giocatori qualche giorno in più per abituarsi agli aggiornamenti più importanti del gioco in preparazione ai tornei.