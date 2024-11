XGIMI HORIZON S Max, non chiamatelo solo proiettore

HORIZON S Max di XGIMI sorprende per eleganza e prestazioni. Lo abbiamo trovato molto interessante. Ha diverse porte per la connessione ai vari dispositivi, proietta immagini in 4K, audio firmato Harman/Kardon e poi è facile da utilizzare. Ecco la nostra recensione

Si presenta molto compatto, con un design moderno. La struttura è in plastica bianca e il pannello protettivo della lente è in tessuto morbido. Una delle caratteristiche che rende HORIZON S Max molto attraente è il supporto integrato, capace di ruotare orizzontalmente fino a 360° e verticalmente raggiunge i 135°. Si possono così proiettare le immagini in qualsiasi direzione. Come ad esempio nel soffitto della cameretta dei bambini per una serata cinema particolare.

HORIZON S Max, lievelli top per Xgimi

È facile da usare, si configura in poco tempo e i settaggi di focus e adattamento al colore della parete sono automatici. C'è anche la funzione di protezione intelligente degli occhi. HORIZON S Max vanta la tecnologia Dual Light 2.0 di XGIMI, che combina un sistema laser a tre colori con una fonte di illuminazione ibrida a LED. Tutto questo significa immagini in 4K, precisione cromatica, colori vividi e neri profondi. La visione è piacevole e precisa sia con tanta presenza di luce in stanza che al buio. HORIZON S Max ha la certificazione IMAX e Dolby Vision, una luminosità di 3100 ISO Lumen, il livello più alto mai raggiunto da un proiettore XGIMI.