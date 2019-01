Epic Games ha reso disponibile per il download la patch 7.20 di Fortnite su tutte le piattaforme di gioco (Pc, console, smartphone), un aggiornamento che introduce numerose novità. Tra le più rilevanti ci sono sicuramente il revolver con mirino per Battaglia Reale e la modalità colposecco.

Battle Royale: ecco il revolver con mirino e ri-schieramento deltaplani

Dopo alcune ore in cui i server di Fortnite erano fuori uso in vista dell’aggiornamento, i giocatori ora possono finalmente scaricare la patch 7.20, una tra le più grandi mai rilasciate dalla piattaforma, e accedere a tutte le novità che porta con sé, descritte una per una sul portale di Epic Games. Per quanto riguarda la Battle Royale, come già anticipato da qualche utente negli ultimi giorni, fa il suo debutto il revolver con mirino: “Niente fucile di precisione? Nessun problema! Usa il nuovo revolver con mirino per sparare colpi infallibili contro i nemici”. La nuova arma è disponibile nelle varianti Epica e Leggendaria, spara munizioni medie ed infligge 42 o 44 danni per colpo. Assieme ad essa, ecco il nuovo oggetto di ri-schieramento dei deltaplani: “Spalanca le ali! Il ri-schieramento dei deltaplani è tornato, questa volta come oggetto. Troverai le cariche nel bottino della mappa”.

Modalità colposecco, Fortezza dei ghiacci e tema fattoria

La patch introduce, inoltre, la ‘modalità a tempo: colposecco’: “La gravità è ridotta e ogni giocatore possiede 50 punti salute. I fucili di precisione sono le uniche armi disponibili e le bende gli unici oggetti curativi. Salta in alto e non sbagliare mira!”. Più nel dettaglio, in questa modalità la gravità è impostata a un livello più basso del normale e le uniche armi presenti sono fucili da caccia e fucili di precisione, mentre i giocatori possono guarire solo se trovano delle bende. Per quanto riguarda invece la modalità creativa, con l’aggiornamento da poco rilasciato approdano sulla piattaforma la Fortezza dei ghiacci e il ‘tema fattoria’, che consentono agli utenti di approdare su una nuova isola artica o di disegnare la casa di campagna dei loro sogni.