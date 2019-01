I migliori giocatori di Fortnite incontrano i migliori giocatori di tennis. E non solo. Il Fortnite Summer Smash, il più grande evento australiano dedicato al gioco del momento, avrà luogo durante gli Australian Open 2019 nei giorni della finale del torneo di tennis, il 26 e il 27 gennaio. Nell’occasione alcuni degli assi del titolo di punta di Epic Games si confronteranno in una competizione di altisismo livello insieme ad altre 100 personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e dei videogiochi. In palio ci saranno 500mila dollari da destinare in beneficienza. Per partecipare i fan del gioco possono iscriversi all'evento del 26 gennaio ma solo i vincitori potranno passare al secondo turno, quello in programma il 27. Il gioco per i pochi che non lo conoscessero, è uno sparatutto in terza persona, che consente ad un massimo di 100 giocatori di combattere contemporaneamente per la sopravvivenza, ha ottenuto un ricavo di due miliardi e 200 milioni di dollari negli ultimi otto mesi. E non sono gli unici numeri di Fortnite che lasciano a bocca aperta: su 200 milioni di account registrati per il titolo lanciato da Epic Games nel 2017, ogni mese sono attivi circa 80 milioni di giocatori ognuno dei quali spende in media circa 8 dollari mensili per acquistare oggetti utili nello store del gioco.

"Fortnite è un fenomeno mondiale, e siamo eccitati di ospitare il torneo", ha dichiarato il direttore dell'Australian Open Craig Tiley cui fa eco Mark Rein, uno dei fondatori della casa di sviluppo Epic Games: "Siamo felici di avere l'opportunita' di portare il divertimento di un evento competitivo legato a Fortnite ai fan e i giocatori in Australia. Partecipanti e spettatori sono pronti per un eccitante weekend all'insegna dei videogiochi".

Se vuoi dire la tua, suggerire titoli da seguire o semplicemente commentare quello che scrivo qui iscriviti anche tu nel gruppo Facebook di Game Show

LEGGI ANCHE: VIDEOGIOCHI, VI ASPETTA UN FEBBRAIO APOCALITTICO