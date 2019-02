Fortnite, il concerto di Marshmello è l’evento più seguito di sempre

Il concerto di Marshmello dello scorso 2 febbraio è stato l’evento di Fortnite più seguito di sempre sulla piattaforma, con 10,7 milioni di persone collegate per guardarlo. Come riferisce Epic Games, casa madre del popolarissimo gioco, l’esibizione del dj ha battuto il precedente record per un evento stabilito a novembre, quando 8,3 milioni di utenti assisterono alla distruzione di uno strano cubo viola.

Sempre più giocatori attivi

Come ha spiegato uno degli sviluppatori al sito The Verge, la cifra si riferisce solamente ai giocatori collegati alla piattaforma per assistere all’evento, mente il numero cresce in maniera esponenziale se si aggiungono tutti coloro che hanno guardato il concerto tramite la diretta trasmessa su Twitter o su altri portali. Solo su YouTube, ad esempio, il video dell’evento pubblicato sull’account ufficiale di Marshmello conta quasi 27 milioni di visualizzazioni. Questi dati certificano il momento d’oro di Fortnite, che oltre a questo record, ne ha collezionato subito un altro, toccando sabato 16 febbraio i 7,6 milioni di giocatori attivi contemporaneamente, il picco massimo mai registrato, il tutto a pochi giorni dal lancio dell’ottava stagione.

Share The Love e la stagione 8

Ancora poche ore e i giocatori di Fortnite non potranno più donare skin o oggetti di vario tipo agli altri utenti. Termina infatti oggi, 22 febbraio, la funzione ‘acquista come regalo’ reintrodotta da Epic Games a inizio settimana, tramite la quale è possibile scegliere l’articolo che si desidera ricevere.

Si concluderà invece il 27 febbraio Share The Love, l’evento dedicato a San Valentino che sta tingendo di rosa il battle royale, portando anche il doppio dei punti esperienza e ricompense a tema ai giocatori. Al termine, prenderà finalmente il via la stagione 8 di Fortinite, anticipata da due terremoti avvenuti nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorsi che, secondo le informazioni scovate dai dataminer, sono collegati proprio agli eventi del nuovo capitolo del gioco.