Sony ha da poco reso disponibile un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 4. L’update, dal peso di circa 400 MB, porta la console alla versione 6.50 e, oltre a introdurre una serie di correzioni minori, introduce la possibilità di effettuare il Remote Play sui dispositivi dotati del sistema operativo iOS. Scaricando l’applicazione Remote Play iOS, i possessori di iPhone e iPad potranno riprodurre sui loro dispositivi qualunque videogioco disponibile per PS4. Sfortunatamente l’app, a differenza di quella disponibile per i device Android, non è compatibile col controller Dual Shock 4 e per giocare è necessario utilizzare i tasti virtuali presenti sullo schermo. I dispositivi Apple in grado di supportare la Riproduzione Remota sono l’iPhone 7, gli iPad di sesta generazione, gli iPad Pro e tutti i modelli successivi aggiornati all’ultima versione di iOS.

Le altre funzioni di Remote Play iOS

Oltre a riprodurre i videogiochi di PlayStation 4, l’applicazione Remote Play iOS consente agli utenti di partecipare alle chat vocali utilizzando il microfono integrato nei dispositivi mobile e di utilizzare la tastiera virtuale di iPhone e iPad per inserire del testo quando necessario. In alcune nazioni, l’app offrirà un supporto alla risoluzione di 720p per gli streaming di Niconico, noto sito di videosharing giapponese, e la possibilità di modificare il layout dei pulsanti.

Le iniziative di Microsoft

Oltre a Sony, anche Microsoft si sta impegnando per portare i contenuti e i servizi di Xbox su un numero sempre maggiore di dispositivi. L’azienda di Redmond è al lavoro su Project xCloud, una nuova piattaforma online che consentirà agli utenti di giocare in streaming a tutti i titoli disponibili per la sua console su varie piattaforme, dal Pc ai dispositivi mobile. Inoltre, Windows Central riporta che presto la compagnia fondata da Bill Gates dovrebbe consentire agli sviluppatori di integrare il servizio Xbox Live nei videogiochi cross-platform che in futuro usciranno su Pc, Android, iOS e Nintendo Switch.