L’analista Amir Anvarzadeh ha previsto che Sony lancerà la sua nuova console da salotto nel corso del prossimo anno fiscale, ovvero durante il periodo compreso tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Secondo l’esperto finanziario, è probabile che PlayStation 5 sarà annunciata ufficialmente nel corso della prossima PlayStation Experience, per poi debuttare sugli scaffali dei negozi a marzo 2020. Le speculazioni dell’analista si basano sul recente calo delle vendite di PlayStation 4: nell’ultimo trimestre la console ha venduto 900.000 unità in meno rispetto al 2017. Di conseguenza, Sony ha perso più dell’8% in borsa e ha registrato un calo del 14% dei profitti della divisione gaming. Anticipare l’uscita di PS5 rappresenterebbe dunque un modo per correre ai ripari, almeno secondo gli analisti.

L’annuncio della nuova console

La scelta di Sony di saltare l’edizione 2019 dell’Electronic Entertainment Expo (E3) potrebbe indicare la volontà della compagnia di Minato di presentare la nuova console durante un evento dedicato, magari un nuovo PlayStation Meeting. Se le previsioni di Amir Anvarzadeh dovessero rivelarsi veritiere la presentazione di PS5 dovrebbe avvenire durante una nuova edizione di PlayStation Experience, che però non è ancora stata annunciata ufficialmente. Secondo vari analisti è improbabile che in futuro le vendite di PlayStation 4 torneranno a crescere ed è per questo motivo che Sony dovrebbe affrettarsi ad annunciare la nuova console.

Voci di corrodio

Attualmente PlayStation 5 è ancora avvolta dal mistero e Sony non ha rivelato alcuna informazione sulle possibili caratteristiche della sua nuova console. Tuttavia, negli ultimi mesi non sono mancati vari rumor sull’erede di PS4. Uno dei più interessanti riguarda la possibile presenza di uno schermo touchscreen sul gamepad della console. Questa voce di corridoio è basata sull’analisi di un brevetto pubblicato alcuni mesi fa dalla stessa Sony e che potrebbe contenere alcune informazioni sul futuro Dualshock 5.