Secondo i rumors il pad di Playstation 5 sarà dotato di touch screen

A differenza di Nintendo, nota per creare un nuovo gamepad per ogni console da salotto, Sony ha sempre ideato dei controller per le varie Playstation molto simili tra loro a livello di design. Da oltre vent’anni, la linea DualShock non ha mai subito grossi stravolgimenti, anche se di volta in volta sono state aggiunte varie migliorie. Di recente, Sony ha aggiornato il brevetto riguardante i propri gamepad e leggendolo si possono notare degli indizi che anticipano il possibile design del controller della futura Playstation 5.

Uno schermo sensibile al tocco

Al posto del trackpad presente nella parte anteriore del Dualshock 4, utile per svolgere diverse funzioni nei videogiochi che lo supportano, il controller di Playstation 5 dovrebbe avere un touch screen integrato. Una soluzione che ricorda il pad di Wii U, dotato di un ampio schermo sensibile al tocco e in grado di visualizzare informazioni aggiuntive a quelle presenti sul display del televisore, tra cui la mappa del gioco, gli oggetti presenti nell’inventario, varie statistiche e altro ancora.

Non è la prima volta che Sony aggiunge delle funzioni innovative al gamepad di una delle proprie console. Il controller di Playstation 4, per esempio, è dotato di una barra led che cambia colore in base a quel che succede sullo schermo. Non sono mancati, inoltre, esperimenti particolari come Playstation Move, un pad sensibile ai movimenti del giocatore e la meno recente videocamera EyeToy. L’introduzione di un touch screen rappresenterebbe però una novità per l’azienda di Tokyo.

Un possibile valore aggiunto

Se effettivamente Sony introdurrà un touch screen nel gamepad di Playstation 5, le varie software house dovranno ingegnarsi per capire come sfruttarlo al meglio. L’esperienza di Wii U ha dimostrato che in certi casi un secondo schermo può rendere l’esperienza di gioco più gradevole, ma anche che spesso gli sviluppatori faticano a valorizzarlo.