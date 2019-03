Videogiochi 2019, la classifica dei più venduti in Italia

I primi mesi del 2019 sono stati caratterizzati dall’uscita di numerosi videogiochi molto attesi dagli appassionati, tra cui Kingdom Hearts 3, il remake di Resident Evil 2 e Devil May Cry 5. Curiosamente, nessuno di questi titoli è presente nelle prime dieci posizioni della classifica elaborata da B2Boost nell’ambito del progetto Game Sales Data (GSD), promosso dalla federazione europea ISFE (Interactive Software Federation of Europe). La graduatoria elaborata dall’azienda è dedicata ai videogiochi più venduti in Italia nel periodo compreso tra il 25 febbraio e il 3 marzo ed è stata recentemente diffusa da Aesvi (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani). La presenza di Fifa 19 al primissimo posto della classifica conferma il grande amore dei videogiocatori italiani per la serie calcistica di EA Sports.

La top 10

Al secondo posto della classifica è presente un altro grande classico: Grand Theft Auto V. Si tratta di un risultato sorprendente, soprattutto considerando che il videogioco di Rockstar Games è disponibile da oltre 5 anni. L’ultima fatica della software house statunitense, Red Dead Redemption 2, occupa invece il quinto posto della graduatoria. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella graduatoria della scorsa settimana, Anthem, il nuovo sparatutto in terza persona di Bioware (software house famosa per saghe come Mass Effect e Dragon Age), scende al terzo gradino del podio. Buon piazzamento anche per DiRT Rally 2.0, l’ultimo capitolo della saga di Codemasters.

Di seguito, le prime dieci posizioni della classifica:

1) Fifa 19 (PlayStation 4)

2) Grand Theft Auto V (PlayStation 4)

3) Anthem (PlayStation 4)

4) DiRT Rally 2.0 (PlayStation 4)

5) Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4)

6) Jump Force (PlayStation 4)

7) Minecraft: Nintendo Switch edition (Nintendo Switch)

8) Minecraft: PlayStation 4 Edition (PlayStation 4)

9) New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo Switch)

10) Metro Exodus (PlayStation 4)

Sony guida la classifica

Come si può notare, le prime dieci posizioni della classifica di B2Boost sono per la maggior parte occupate da videogiochi disponibili per PlayStation 4. Nintendo è riuscita a ritagliarsi un po’ di spazio nella Top 10 grazie a New Super Mario Bros. U Deluxe e a Minecraft: Nintendo Switch Edition. Per trovare un titolo disponibile per Xbox One è necessario scorrere la classifica fino alla ventiseiesima posizione.