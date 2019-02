Resident Evil, la serie ha venduto oltre 90 milioni di copie

Resident Evil, la serie che ha contribuito alla crescita del genere survival horror, festeggia un importante traguardo: dal suo debutto nel 1996 a oggi ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo. Un risultato che dipende in parte dal successo del remake del secondo capitolo, uscito il 25 gennaio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Capcom ha recentemente confermato che finora il gioco ha venduto quattro milioni di copie a livello globale, dato dal quale sono però esclusi i download della versione digitale disponibile negli store online.

Il futuro della serie

Dopo oltre 20 anni dal debutto su PlayStation, la serie è ancora popolare ed è probabile che nel prossimo futuro riuscirà a raggiungere l’obiettivo delle 100 milioni di copie vendute. Pur senza tornare ai livelli di notorietà raggiunti nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009 (durante il quale sono usciti il quarto e il quinto capitolo, oltre a vari film), sembra proprio che il survival horror di Capcom resterà sulla cresta dell’onda ancora per un po’ di tempo. Dopo il successo del remake di Resident Evil 2, è probabile che anche il terzo capitolo della serie tornerà sugli scaffali dei videogiochi in una nuova versione al passo con i tempi, come lo stesso producer Yoshiaki Hirabayashi ha lasciato intendere durante un’intervista con la rivista giapponese GameWatch.

Resident Evil arriva su Switch

In attesa di conferme sul remake di Resident Evil 3 e dell’annuncio di Resident Evil 8, i fan del genere survival horror in possesso di uno Switch potranno rivivere le tetre atmosfere di tre dei capitoli più importanti della serie. Capcom ha annunciato su Twitter che il 21 maggio Resident Evil, Resident Evil 0 e Resident Evil 4 arriveranno sulla console di Nintendo e dal 28 febbraio sarà possibile prenotarli sull’eshop. In Europa i tre giochi saranno acquistabili singolarmente, mentre negli Stati Uniti dovrebbe uscire una raccolta dal titolo ‘Resident Evil Origins’.