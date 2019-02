Days Gone, il team di Bend Studio sarà presente al PAX East 2019

Bend Studio, la software house che sta sviluppando il survival horror Days Gone, ha annunciato su Twitter la propria partecipazione all’evento Pax East 2019 che si svolgerà a Boston dal 28 al 31 marzo. La compagnia ha anticipato che durante la kermesse saranno rivelate nuove informazioni sul suo ultimo progetto, la cui uscita è attualmente prevista per il 26 aprile 2019 per PlayStation 4. Chi sarà presente a Boston potrà mettere le mani in anteprima su Days Gone e scoprire tutte le caratteristiche di questa avventura survival dalle tinte macabre.

Il Pax East 2019

La lista degli sviluppatori che parteciperanno al Pax East 2019 si sta ancora delineando. Per ora sono noti pochi nomi, ma è probabile che nelle prossime settimane altre software house annunceranno la propria presenza all’evento. La kermesse darà ampio spazio anche agli sviluppatori indipendenti: durante il Pax Indie Showcase i partecipanti potranno scoprire alcune perle nascoste disponibili su piattaforme come Switch, Steam, PlayStation 4 ecc., tra cui ‘A Duel Hand Disaster: Trackher’ e ‘Norman’s Night In’. Non mancheranno dei tornei di videogiochi e delle postazioni libere in cui rilassarsi giocando a vari titoli più o meno recenti.

Le caratteristiche di Days Gone

Annunciato durante l’Electronic Entertainment Expo (E3) del 2016, Days Gone è un survival horror open world caratterizzato da un’ambientazione post apocalittica. I giocatori vestiranno i panni di Deacon St. John, un ex motociclista fuorilegge costretto a sopravvivere in un mondo in cui molti esseri umani sono stati trasformati in delle creature note come Freaker da una terribile pandemia. Per continuare a vivere in questo mondo ostile è necessario non solo guardarsi le spalle dai morti viventi, ma anche cercare continuamente provviste e risorse utili. A differenza di numerosi titoli simili usciti negli ultimi anni, Days Gone si concentrerà sull’esperienza in single player, offrendo ai giocatori un’avventura lunga e dalla trama potenzialmente avvincente.