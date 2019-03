Nintendo lancia il MAR10 Day

Tanti auguri Super Mario. Si celebra domenica 10 marzo il MAR10 Day, una giornata dedicata all’eroe dei videogiochi che ormai è diventato ambasciatore di Nintendo nel mondo (chi è stato a New York, ad esempio, non può non avere notato la sua statua dorata che campeggia nella vetrina dello store dell’azienda nipponica). La data è stata scelta mettendo insieme le prime lettere del mese di marzo, mar, e il giorno, 10. Dalla fusione esce MAR10, e non c’è bisogno di ulteriori spiegazioni per intuire perché la ricorrenza sia stata così calendarizzata.

In occasione della festa dell’idraulico con baffoni e salopette, di chiarissime origini italiane, Nintendo ha previsto una promozione a tempo limitato sul suo store digitale e un wallpaper speciale per tutti i fan d’Europa, ottenibile spendendo 50 punti di platino dal proprio account My Nintendo. Acquistando entro le 23.59 del 10 marzo una delle avventure di Mario per Nintendo Switch, i fan potranno ottenere punti d’oro doppi, che verranno addebitati sugli account entro la fine della prossima settimana.

Super Mario è un’icona del mondo del gaming, amatissimo, è stato protagonista anche degli ultimi blockbuster della casa di Kyoto: da Super Mario Odyssey a New Super Mario Bros. U Deluxe, passando per i virtuosismi di Mario Tennis Aces. Le folli corse di Mario Kart 8 Deluxe e le sfide multiplayer di Super Mario Party. Se non li avete ancora giocati questa potrebbe essere una buona occasione per scoprirli, oltre che per festeggiare il Mar10.

