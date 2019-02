Archiviato il mese di gennaio, per i videogiocatori è già ora di pensare a quello che li aspetta a febbraio. Tra le tante uscite del mese ve ne segnaliamo tre che a nostro, come sempre sindacabilissimo, giudizio sono i tre titoli su cui puntare.

Si parte il 15 febbraio con Jump Force, un picchiaduro che farà la felicità degli amanti dei manga e delle loro trasposizioni televisive visto che unisce i protagonisti di serie come Naruto, One Piece, Dragon Ball (GUARDA IL TRAILER) . Il gioco è sviluppato dalla Bandai Namco Entertainment (per Ps4, XBox One e Pc in occasione del 50esimo anniversario di Shonen Jump, la storica rivista nipponica che ne ha ospitato le gesta su carta. Nel rooster, ancora provvisorio, del gioco che prevede scontri 3 contro 3 ci sarebbe anche una superstar dalle nostre parti come Ken il Guerriero. In tutti i personaggi selezionabili dovrebbero essere 42, più la possibilità di customizzarsi il proprio avatar personale. E da quello che abbiamo visto c’è davvero da sbizzarrirsi. Insomma, il regalo ideale da farsi fare in occasione di San Valentino per i maniaci dei fumetti giapponesi.

Il 22 febbraio sarà invece il giorno X per l’uscita di Anthem (sempre nella triplice versione per Pc, Ps4 e XBox One), forse il gioco più atteso del mese dagli appassionati di fantascienza, e non solo (GUARDA IL TRAILER). Si tratta di un action Rpg in open world sviluppato da BioWare per Electronic Arts con spiccata vocazione multiplayer. Ai giocatori sarà data l’opportunità di esplorare un vasto mondo condiviso (4 i membri previsti in contemporanea) in cui lottare contro creature spaziali e predoni stellari tra rovine di remote civiltà nei panni della fazione degli Specialisti, guerrieri che devono salvaguardare l’umanità. Anthem ha l’ambizione di coniugare gli elementi multiplayer con quelli single, per un’esperienza di gioco totalmente coinvolgente a metà tra lo sparatutto in terza persona e l’Rpg tradizionale. Per sapere se vi convincerà basta aspettare.

Concludiamo il trittico, facendo una piccola eccezione per The Lego Movie 2 Videogame (Ps4, XBox One e Switch), previsto inizialmente per fine febbraio, ma la cui uscita slitterà di qualche giorno. Chi segue questo blog da qualche tempo sa che il sottoscritto ha un debole per le esperienze videoludiche “a mattoncini”. In questo caso il titolo della Traveller’s Tale prende le mosse dalla nuova avventura che prenderà vita sul grande schermo di Emmet e compagni. Lo schema è quello consolidato con puzzle, oggetti da scovare e costruire, minigiochi e percorsi da completare (GUARDA IL TRAILER). Oltre 100 i personaggi da utilizzare in quella che si annuncia un’altra abbuffata a incastri colorati, anzi mega incastri considerato che tra le novità ci sono costruzioni enormi da realizzare secondo la dinamica vista in Lego Worlds. Per i patiti del genere, imperdibile.

