PS5, Sony conferma che non uscirà nel 2019: ecco i primi dettagli

Sono trapelate pochi giorni fa le prime indiscrezioni riguardo alla possibile presentazione della PlayStation 5 entro il mese di giugno con lancio entro marzo 2020, forse abbinato all’uscita di GTA 6, scatenando numerose voci subito diventate virali. A mettere ordine è intervenuto Mark Cerny, tra i principali sviluppatori della PlayStation 4, il quale ha confermato che la nuova console di Sony non uscirà nel 2019, sebbene non abbia riferito nulla riguardo al suo debutto sul mercato.

Retro-compatibile con PS4

Nella lunga intervista rilasciata a Wired, Cerny ha dichiarato che la nuova piattaforma, da lui chiamata genericamente “next generation PlayStation”, non sarà solo un’evoluzione, ma una rivoluzione. La console sarà retro-compatibile con i titoli di PlayStation 4 e avrà come CPU una variante dell’AMD Ryzen di terza generazione, mentre la sua GPU sarà una versione personalizzata della linea Radeon Navi. Il progettista ha riferito di aver fatto un test con un disco SSD, che andrà a rimpiazzare il tradizionale disco fisso meccanico, provando Marvel's Spider-Man per PS4: i tempi di caricamento si sono ridotti da 15 secondi a poco più di mezzo secondo.

Controller DualShock 5: le indiscrezioni

Poche ore prima delle parole di Cerny, alcuni rumor avevano diffuso alcune indiscrezioni riguardanti il controller della futura piattaforma, il DualShock 5. Stando alle voci, il pad dovrebbe essere dotato di una fotocamera integrata in grado sia di scattare foto che di fungere da base di supporto per la realtà virtuale, abbinando al controller anche il visore PlayStation VR 2. Alcuni ipotizzano pure la presenza di uno schermo touch screen nella parte frontale, un’ipotesi che ha stimolato la fantasia di numerosi fan e la conseguente diffusione sul web di immagini fake. Infine, le indiscrezioni parlano anche di una maggiore precisione delle leve analogiche di DualShock 5, ma al momento non c’è ancora nulla di certo e Cerny non ha voluto riferire nulla a riguardo.