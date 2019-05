State of Play, torna l’evento dedicato alle novità PlayStation

Secondo appuntamento con State of Play, l’evento di Sony dedicato alla presentazione delle novità in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation VR. Il nuovo ‘episodio’ sarà trasmesso in streaming il 9 maggio, a mezzanotte, e durerà 10 minuti. Sony ha già rivelato che in questa occasione sarà presentato un gioco inedito e saranno rivelate delle nuove informazioni sul remake di MediEvil. La rivisitazione dell’avventura di Sir Daniel Fortesque è attesissima dai fan che hanno vissuto l’era della prima PlayStation e il primo trailer diffuso lo scorso ottobre ha alimentato ulteriormente la voglia dei giocatori di mettere le mani sul titolo. Nel corso del prossimo State of Play non mancheranno altri annunci e aggiornamenti riguardanti alcuni dei giochi più importanti in arrivo su PlayStation 4.

Nessuna nuova informazione sulla PS5

Oltre a confermare che sarà possibile seguire l’evento in diretta su tutti i canali ufficiali di PlayStation, ossia Twitch, YouTube, Twitter e Facebook, Sony ha anche anticipato che durante lo streaming l’argomento PlayStation 5 non sarà trattato in alcun modo. Gli appassionati desiderosi di scoprire ulteriori informazioni sulla console next gen dovranno dunque armarsi di pazienza e accontentarsi di quanto rivelato nelle scorse settimane da Mark Cerny. Durante un’intervista a Wired, lo sviluppatore ha reso note alcune delle caratteristiche tecniche di PlayStation 5 e la sua retrocompatibilità con i giochi PS4. Inoltre, ha confermato che la console non uscirà nel corso del 2019.

Il primo State of Play

Durante il primo episodio di State of Play, che è stato trasmesso lo scorso 25 marzo, Sony si è concentrata principalmente su PlayStation VR e ha annunciato l’arrivo di nuovi giochi che sfrutteranno le caratteristiche del visore per la realtà virtuale, tra cui Marvel’s Iron Man VR. Inoltre, nel corso della diretta sono stati mostrati dei nuovi trailer dedicata a Days Gone e Mortal Kombat 11.