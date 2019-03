State of Play, Sony presenterà in streaming le novità per PS4 e PS VR

Sony ha annunciato che lunedì 25 marzo alle 22:00 (ora italiana) si terrà il primo ‘State of Play’, una serie di trasmissioni in streaming in cui saranno svelati nuovi videogiochi in arrivo per PlayStation 4 e PlayStation VR. Inoltre, gli utenti potranno ammirare nuovi trailer dei titoli di prossima uscita e riceveranno degli aggiornamenti sulle esperienze interattive che vivranno nei prossimi mesi. Come si può facilmente intuire, si tratta di un’iniziativa del tutto simile ai Nintendo Direct, le presentazioni dell’azienda di Kyoto dedicate ai nuovi annunci per Switch e 3DS, ma anche agli Inside Xbox di Microsoft. Sony ha già confermato che nel corso dell’anno saranno trasmessi altri State of Play ed è possibile che questi eventi diventeranno la principale fonte di notizie sui videogiochi in arrivo per PlayStation 4. Un’ipotesi probabile, soprattutto considerando che alcuni mesi fa l’azienda giapponese ha rivelato la propria decisione di non partecipare all’edizione 2019 dell’E3.

Come seguire l’evento

Attualmente non sono disponibili informazioni sui videogiochi che saranno al centro dell’attenzione durante l’evento, ma è molto probabile che Sony dedicherà ampio spazio a esclusive PlayStation 4 come Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Concrete Genie, Dreams, Days Gone e Death Stranding. Come annunciato su PlayStation Blog, sarà possibile seguire State of Play in diretta su Twitch, YouTube, Twitter e Facebook.

L’arrivo di PlayStation Now in Italia

Da poco, Sony ha reso disponibile PlayStation Now anche in Italia. Si tratta di un servizio che consente agli utenti di giocare in streaming a oltre 600 videogiochi usciti su PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation 2. È possibile accedere al vasto catalogo tramite PS4 e PC Windows. Dopo i primi sette giorni di prova gratuita è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile (14,99 €) o annuale (99,99 €) per continuare a usufruire del servizio. Sony aggiorna costantemente il catalogo di PlayStation Now, mettendo a disposizione degli utenti videogiochi di ogni tipo, tra cui capolavori come Bloodborne e The Last of Us.