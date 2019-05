PS4, tutti i giochi in uscita dal 29 aprile al 5 maggio

Il videogioco per PS4 più atteso della settimana, in corso dal 29 aprile al 5 maggio, è sicuramente Fade to Silence, che terrà impegnati i giocatori nella ricerca delle risorse preziose per restare in vita e per sconfiggere i mostruosi nemici che ostacoleranno il loro cammino.

Fade to Silence sarà disponibile su PS4, Pc, e Xbox One dal 30 aprile 2019.

Nello stesso giorno uscirà anche Giga Wrecker Alt. il secondo e ultimo videogioco della settimana.

Fade to Silence e Giga Wrecker Alt.: disponibili dal 30 aprile

Fade to Silence è ambientato in una landa glaciale post-apocalittica dove i giocatori dovranno affrontare missioni degne dei più coraggiosi eroi, sfidando non solo le basse temperature, ma anche tutte le creature mostruose che incontreranno nel viaggio dettato dalla sopravvivenza.

I videogiocatori potranno decidere le sorti di Ash, il protagonista e condottiero che ha un unico obiettivo da raggiungere: salvare i superstiti realizzando con le risorse a disposizione un rifugio a prova di nemici.

Si tratta di un gioco di strategia, dove si ha la possibilità di pianificare passo dopo passo le proprie missioni, cercando di trovare i giusti alleati per portare a termine con successo ogni sfida.

Dal 30 aprile sarà disponibile su PlayStation 4 anche Giga Wrecker Alt., un puzzle game a livelli che ha come protagonista Reika Rekkeiji, una ragazza trasformata in un cyborg e incaricata di cambiare le sorti dell’umanità.

Persona 5: The Royal confermata l’uscita in Europa su PS4 nel 2020.



Persona 5: The Royal, la nuova versione di Persona 5, uno dei giochi di ruolo giapponesi più amati degli ultimi anni, arriverà in Europa e negli Stati Uniti nel 2020.

Il videogioco sarà disponibile solo su PlayStation 4 e debutterà in Giappone il 31 ottobre 2019.

Tra le novità ci sono delle nuove zone da esplorare e un nuovo personaggio: Kasumi Yoshizawa, una studentessa con un particolare lagame con i Phantom Thieves e una grande passione per la ginnastica ritmica.