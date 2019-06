Si prospetta un mese di luglio ricco di importanti novità per gli appassionati di videogiochi: non tanto per la quantità di giochi in uscita, quanto per il loro ‘peso’.

I videogiochi più attesi di luglio per PlayStation 4 e Xbox One sono sicuramente i due spin-off di Wolfenstein Youngblood e Cyberpilot. Nel corso del mese approderanno sugli scaffali di elettronica anche Sea of Solitude, Stranger Things 3: The Game, Dragon Quest Builders 2, Final Fantasy XIV: Shadowbringers e Attack of Titan 2 Final Battle. Ecco tutti i videogiochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One del mese di luglio 2019.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Final Fantasy XIV: Shadowbringers debutterà sul mercato il 2 luglio. Si tratta della terza espansione del famoso MMORPG sviluppato da Square Enix, disponibile per PlayStation 4. Il videogioco offre agli appassionati del genere una nuova avventura ancora più ‘oscura’ e avventurosa.

Tra le novità l’espansione mette a disposizione il job Blue Mage, nove dungeon inediti, la modalità New Game Plus, che permette ai giocatori di riaffrontare le avventure già portate a termine, potendo giocare con nuovi personaggi e il sistema di "Trust" per affrontare i dungeon grazie all’ausilio degli NPC.

Stranger Things 3: The Game

Stranger Things 3: The Game, ispirato alla terza stagione della nota serie di Netflix, sarà disponibile dal 4 luglio 2019. Il videogioco, sviluppato da BonusXP, mette a disposizione 12 personaggi con diverse abilità, che bisogna sbloccare nel corso dell’avventura: ogni protagonista offre ai videogiocatori nuove ‘armi’ per poter affrontare e distruggere i nemici che si incontrano sul percorso e per riuscire a portare a termine i puzzle sparsi nel campo di gioco.

Attack of Titan 2 Final Battle

Attack of Titan 2 Final Battle, sviluppato da Omega Force, approderà sul mercato il 5 luglio. Il videogioco trasporta gli utenti nel ‘mondo’ della terza stagione di Attack on Titan e permette loro di giocare con ben 40 personaggi.

Sea of Solitude

Sea of Solitude sarà disponibile dal 5 luglio e ha come protagonista Kay, una giovane sulla quale sono ben visibili i segni della metamorfosi da essere umano a creatura oscura. La ragazza deve affrontare diversi mostri, muovendosi tra luoghi oscuri e città sommerse. Il titolo vuole attirare l’attenzione dei giocatori, portandoli a riflettere sugli aspetti negativi e positivi della condizione umana.

Dragon Quest Builders 2

Gia disponibile in Giappone, Dragon Quest Builders 2 approderà sul mercato europeo il 12 luglio e sarà disponibile solo per PlayStation 4. Sviluppato da Square Enix, il titolo comprende la nuova modalità di costruzione in multiplayer e permette agli utenti di realizzare diverse nuove costruzioni, molto più complesse e di dimensioni maggiori.

Wolfenstein Youngblood e Wolfenstein Cyperpilot



Wolfenstein Youngblood, realizzato da Machine Games, e Wolfenstein Cyperpilot arriveranno entrambi sugli scaffali dei negozi di elettronica il 26 luglio. Il primo sarà disponibile sia per PlayStation 4 che per Xbox One, mentre lo spin-off del noto FPS solo per PS4.

In Wolfenstein Cyperpilot, i giocatori devono riuscire a prendere il controllo delle macchine dei Nazisti per poi utilizzarle contro i medici. Wolfenstein Youngblood, invece, ha come protagoniste le figlie di B.J. Blazkowicz, impegnate nella ricerca del padre mentre lottano contro i nazisti.