Playstation ha annunciato che, a partire dal 2 luglio, saranno Pro Evolution Soccer 2019 e Horizon Chase Turbo i due titoli a disposizione gratis per gli abbonati del PlayStation Plus. Tanto calcio, sfide tra grandi campioni e velocità elevate comporranno dunque il menù di questo mese.

Adrenalina sul campo di calcio

Pes 2019 è l’ultimo capitolo dell’apprezzata serie sportiva targata Konami. Il titolo permetterà di cimentarsi con una vasta selezione di campionati ufficiali, allenando e mettendo alla prova centinaia di giocatori più o meno conosciuti. Il tutto all’insegna di sfide all’ultimo goal, al passaggio decisivo, al dribbling riuscito. Nella modalità classica, ogni giocatore avrà le proprie caratteristiche tecniche che andranno ad incidere sul modo di stare in campo, mentre con le modalità MyClub e ML Real Season ci si potrà divertire a costruire la propria carriera in un club. Si potrà giocare in locale fino a un massimo di 4 giocatori oppure online per mettere alla prova le proprie abilità contro giocatori provenienti da tutto il mondo.

Un tuffo negli anni ‘90

Horizon Chase Turbo invece è un titolo dedicato ai giocatori più esperti, trattandosi di una vera e propria esplosione di nostalgia targata anni ’90. Chi è stato appassionato dei mitici giochi di corse arcade dell’epoca delle sale giochi non potrà farsi scappare questo titolo. Alla base del gioco, sviluppato da Aquiris Game Studio, c’è tutta l’essenza dell’era a 16 bit. Ingredienti tipici una grafica principalmente retro, un’incalzante colonna sonora e la classica modalità multigiocatore a schermo condiviso. Si potrà giocare insieme a un massimo di tre amici e sfrecciare su ampie autostrade. Ma occhio a schivare automobili, cartelli stradali e persino i cactus che si troveranno sul proprio cammino.

C’è ancora tempo per i titoli di giugno

Nel frattempo, per chi si fosse perso i titoli di giugno, c’è ancora qualche giorno utile per aggiungere alla raccolta Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania. Nel primo caso si tratta di un pacchetto che include Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-sequel, con ore e ore di saccheggi e sparatorie in prima persona, il massimo per gli amanti della grafica a fumetto. Il secondo invece è una riedizione realizzata per far tornare a sfrecciare l’iconico eroe blu di casa Sega, rinnovato con modalità, personaggi e stage extra. Il tutto sino all’1 luglio. Dopo quella data sarà tempo di Pes 2019 e Horizon Chase Turbo.