PlayStation Hits, nuovi titoli aggiunti alla line-up

“Horizon Zero Dawn: Complete Edition”, “God of War III Remastered”, “Nioh” e “Friday the 13th: The Game”, sono gli ultimi arrivati in casa PlayStation Hits. Si tratta di una gamma di oltre 30 giochi per PlayStation 4 che i videogiocatori possono acquistare ad un prezzo davvero competitivo (19.99 euro). Tra questi giochi epici, vincitori di premi e classici per tutta la famiglia, disponibili, sia in digitale, su PlayStation Store, sia in formato fisico, per chi è ancora affezionato al sempreverde compact disk.

Il leggendario viaggio di Aloy

Oltre a “Resident Evil 7 biohazard”, “Tales of Berseria” e “Plants vs. Zombies Garden Warfare 2”, aggiunti negli scorsi mesi, ecco dunque che la nuova ondata di titoli a disposizione dei fan del mondo Sony si arricchisce di quattro capitoli davvero imperdibili. Con “Horizon Zero Dawn: Complete Edition” si potrà rivivere il fantastico mondo che gli sviluppatori di Guerrilla Games hanno confezionato in uno dei migliori open-world di questa generazione. Si tratta di un action RPG davvero esteso, stimolante e particolarmente impegnativo grazie al quale si potranno rivivere le avventure e il leggendario viaggio dell’eroina Aloy e svelare i misteri di un mondo dominato da colossali creature meccaniche. Il tutto nella versione “complete edition”, ossia comprensiva di tutti i DLC usciti.

Tra samurai e demoni

Ecco poi “Nioh”, un brutale gioco d’azione ambientato nel Giappone dell’epoca dei samurai, in una terra devastata da una tremenda guerra civile. Per trionfare servirà la giusta dose di pazienza, per sapere dove ogni nemico, che sia umano o anche demone, vada colpito per attaccare le proprie debolezze.

Kratos e la sete di vendetta

Con “God of War III Remastered” si potrà giocare uno dei titoli più apprezzati di sempre legati al mondo PlayStation. Ci si dovrà calare nei panni del mitologico e impavido Kratos, ex guerriero spartano, mentre scatenerà il caos sugli dei che lo hanno tradito. Saltando dalle profondità dell'Ade fino alle vette del Monte Olimpo in un ultimo disperato tentativo di sanguinosa vendetta.

Sangue e terrore

Con “Friday the 13th: The Game”, infine, il videogiocatore prenderà il controllo del leggendario assassino Jason Voorhees, uno tra i killer più prolifici e sanguinari nella storia del cinema. Compito principale quello di terrorizzare coloro che sono stati abbastanza sfortunati da attraversare la sua strada.